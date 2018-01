BOXTROLLS - LE SCATOLE MAGICHE/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Graham Annable (oggi, 6 gennaio)

Boxtrolls - Le scatole magiche, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Isaac Hempstead Wright e Elle Fanning, alla regia Graham Annable.

06 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA GRAHAM ANNABLE

Il film Boxtrolls - Le scatole magiche va in onda su Italia 1 oggi, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 22.45. Una pellicola d’animazione che è stata prodotta grazie a una collaborazione tra la Universal Pictures e la Laika Entertainment. La pellicola è arrivata nelle sale cinematografiche nel 2014 ed è stata distribuita in Italia dalla Universal Pictures. Ottima la regia della pellicola, la direzione è stata infatti affidata a Graham Annable, egli si affidò al soggetto scritto da Alan Snow. Ecco la trama del film d'animazione.

BOXTROLLS - LE SCATOLE MAGICHE, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola è ambientata in una città immaginaria, la fantastica PonteCacio. Qui si dice che i Boxtrolls letteralmente gli gnomi delle scatole mangiano i bambini. Per ovviare alla situazione e uccidere i Boxtrolls si candida Archibald Arraffa, uno sterminatore di gnomi che riesce a strappare la promessa al sindaco che se libererà la città dagli gnomi lo farà entrare nel consiglio cittadino. In realtà i Boxtrolls non sono malvagi ma sono degli esseri pacifici che hanno l’abitudine di indossare scatole di cartone a posto dei vestiti, e che quando emergono cercano nell’immondizia per poter conquistare oggetti che poi utilizzano nelle loro bizzarre opere d’arte. A difendere i Boxtrolls arriva Uovo un ragazzino cresciuto con le scatole magiche che conosce alla perfezione la bontà degli esseri, Uovo viene aiutato da Winnie Gorgon-Zole la figlia del sindaco che non è convinta da quanto dichiarato da Arraffa. Il film procede tra avventure magiche e incredibili fino a quando la lealtà delle scatole magiche non viene acclarata per tutta la popolazione. Il finale è riservato al momento in cui dopo aver schiacciato tutte le scatole magiche Arraffa si reca a casa del sindaco qui ottiene il cappello bianco che lo porta in consiglio comunale, e che gli da il diritto di assaggiare le migliori degustazioni di formaggi, al primo boccone scoppia però inesorabilmente. La popolazione infatti si rende conto ella bontà dei Boxtrolls e riescono a vivere in armonia con essi, persuadendo i più settici dellabonta degli essere di cartone.

© Riproduzione Riservata.