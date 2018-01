CLAUDIA MORI/ Video, la moglie di Adriano Celentano: "Lo amo ancora, è buono e onesto"

Video, Claudia Mori si appresta a festeggiare gli 80 anni del marito questo sabato, dopo una vita assieme passata all'interno del mondo dello spettacolo.

06 gennaio 2018

Claudia Mori si appresta a fare tanti auguri di buon compleanno a l'uomo che l'ha accompgnata per tanti anni (e che l'accompagna ancora): il marito Adriano Celentano, che sabato compirà 80 anni. Una cifra da non sottovalutare, quella del molleggiato più famoso d'Italia, che ha allietato la vita di tantissimi italiani con le sue canzoni e i suoi film. A vederli oggi certe pellicole di Celentano risultano essere certamente retrò e un po' demodé, a tratti anche grottesche nella loro ingenuità e semplicità. Claudia Mori, comunque sia, in tutti questi anni gli è sempre stata accanto, anche e soprattutto nei momenti difficili. I due sono insieme da tantissimo tempo e hanno costruito assieme una famiglia più che numerosa.

I figli della coppia sono Rosalinda, Rosita e Giacomo, l'unico a non aver intrapreso la strada del padre o della madre gettandosi nel mondo dello spettacolo. Dopo tutti questi anni, Claudia Mori, come riporta Wikipedia, non ha mai smesso di amare il molleggiato nazionale: "Amo ancora Adriano e lo stimo tantissimo come persona. Nessuno può permettersi il lusso di parlare male di lui perché è una persona buona, leale, coerente e onesta."

CLAUDIA MORI E IL GIUDIZIO SU RINO GAETANO

Claudia Mori ha attraversato gran parte della vita culturale italiana e, duque, conosce a menadito quali sono i meccanismi di questo variegato ambiente. Ambiente che, nel corso degli anni ha fagocitato tantissimi artisti, attori, musicisti e chi più ne ha più ne metta. Uno di questi è stato senza ombra di dubbio uno dei cantanti più innovativi della nostra musica leggera come Rino Gaetano. Claudia Mori, come riporta l'enciclopedia online Wikipedia, ha avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo personalmente: "Conoscevo Rino Gaetano di persona perché ero molto amica di sua sorella, ci conoscevamo bene. Rino era un ragazzo estremamente inteligente e lo era in un modo diverso dagli altri, era profondo.

Le sue canzoni sono ancora attuali e lo potremmo definire un eroe di oggi. Raramente la televisione mette in scena le storie di ragazzi, ma quella di Rino era una vicenda che andava assolutamente raccontata. Andava fatta conoscere al grande pubblico, anche il terribile incidente che purtroppo ne ha provocato la morte." E, infatti, la fiction sul cantautore ebbe grandissimo successo, misto a qualche polemica di troppo.

