Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Nozze rimandate ma non per molto: le parole dell'argentina confermano!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nozze rimandate ma non per molto: la coppia è sempre più innamorata e confessa di avere tutti i requisiti in regola per il grande passo!

06 gennaio 2018 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si fa sempre più seria. Negli ultimi giorni si è spesso parlato di una possibile proposta di matrimonio e il tutto a causa di un bellissimo anello sul dito dell'argentina. Al settimanale Spy, nel suo ultimo numero, è però arrivato il chiarimento: l'anello non è un dono di Ignazio ma della sorella Belen. Il dono del ciclista è invece stato un meraviglioso bracciale di diamanti. Il fidanzamento ufficiale, insomma, per ora è rimandato ma di certo arriverà a breve, visto che a questo passo non c'è ormai più alcun impedimento. Sono ottimi i rapporti anche tra le due famiglie, tanto che in una recente intervista al settimanale Gente, Cecilia ha tenuto a sottolineare: "Le differenze tra noi sono meno di quello che si può pensare. Entrambi veniamo da famiglie solide, piene di valori. Abbiamo due fratelli, sia io che Nacho" ha confessato l'argentina.

CECILIA E IGNAZIO: OTTIMI I RAPPORTI CON I SUOCERI

Ottimi infatti i rapporti di Cecilia con i suoceri, nonostante siano molto più riservati della famiglia Rodriguez. Ignazio, proprio in merito a suo padre, ha però chiarito: "Papà non è un uomo che esprime le emozioni. Gesti plateali e smancerie non sono il suo forte. È riservato, di grandi valori, concreto. - e ha poi raccontato - Da ragazzino facevo zig zag tra i suoi silenzi ma mi bastava uno sguardo per capire se ero sulla strada giusta. Bisogna saper cogliere piccoli segnali per comprenderlo nel profondo. Il fatto che sia qui con me e Cecilia mi ha sorpreso. Piacevolmente. Significa tantissimo. Più di mille parole". Insomma, una cosa sembra essere certa: se le cose continueranno così, queste nozze non tarderanno!

