Chiara Ferragni ironizza su Cecilia Rodriguez/ "Dov'è Paola? Nell'armadio come Cechu!" e Fedez se la ride

Chiara Ferragni, ripresa dal futuro marito Fedez, ironizza su Cecilia Rodriguez. Guardando il film "Dov'è Paola?" la fashion blogger scherza: "Nell'armadio, come Cechu!"

06 gennaio 2018 Anna Montesano

Chiara Ferragni

È passata qualche settimana ormai dalla fine del Grande Fratello Vip 2 eppure la vicenda "armadio" continua ad essere molto attuale. Di certo la scena che ha visto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser chiusi nell'armadio è uno dei veri e propri simboli dell'edizione da poco conclusasi ed ha fatto il giro del mondo. In molti hanno fatto dell'ironia sulla scena, anche Chiara Ferragni. È di poche ore fa la story su Instagram che vede la fashion blogger a letto e intenta a guardare un film. A quel punto il protagonista della pellicola domanda “dov’è Paola?” e Fedez, che proprio in quel momento ha iniziato a riprendere la sua dolce metà, chiede simpaticamente alla sua futura sposa se alla fine questa Paola sia stata trovata o meno.

L'IRONIA DI CHIARA FERRAGNI NON SFUGGE AI FAN

La fashion blogger e futura mamma allora risponde con fare serio “nell’armadio”, ma poi aggiunge, quasi per chiarire meglio l'allusione, “come Chechu” scatenando le risate del rapper, che conclude "Ma dai amore!". Un'ironia che non è sfuggita ai tantissimi follower della coppia che l'hanno sottolineata poi con alcuni commenti su Instagram. Anche Chiara Ferragni si aggiunge quindi alla lunga lista di coloro che hanno commentato o comunque ironizzato sulla ormai famosissima scena dell'armadio con Cecilia e Ignazio. Ricordiamo infatti che la scena ha destato particolare scalpore in quanto in tanti hanno ritenuto dopo aver visto le immagini che i due si fossero rinchiusi lì per "consumare" un atto sessuale, cosa che è però stata smentita più volte dai diretti interessati.

