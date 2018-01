Concerto dell’Epifania 2018/Ospiti e diretta streaming dell'evento in onda su Rai1: Valerio Scanu e Venuti

Concerto dell'Epifania 2018, ospiti e diretta streaming dell'evento in onda oggi, sabato 6 gennaio, su Raiuno: Valerio Scanu, Mario Vnuti e Angunn tra gli artisti sul palco.

06 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Valerio Scanu

Come da tradizione, anche quest’anno, Raiuno dedica il giorno dell’Epifania al classico concerto che, giunto alla tredicesima edizione, rappresenta un modo per vivere la musica senza dimenticare la solidarietà. Il concerto dell’Epifania 2018 va in onda dalla magica cornice del Teatro Mediterraneo di Napoli dalla Mostra d’Oltremare. L’evento è condotto da Cristina Rinaldi per la regia tv di Cristina Fayad e va in onda nella mattina di Raiuno, a partire dalle 9.35. Gli artisti che si esibiranno saranno accompagnati dall’Orchestra Partenopea di S. Chiara, diretta dal Maestro Renato Serio. Anche quest’anno, il tema del concerto si ispira all'argomento discusso dal Pontefice il 1° gennaio. Al centro, dunque, del Concerto dell’Epifania 2018 c’è la sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente, sempre più a rischio a causa delle attività umane che non tengono conto dell’equilibrio naturale che è necessario rispettare.

OSPITI E DIRETTA STREAMING

Sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli dalla Mostra d’Oltremare, per il Concerto dell’Epifania 2018, ci saranno tanti artisti che regaleranno al pubblico esibizioni musicali magiche. Tra i cantanti che si esibiranno spiccano Valerio Scanu, sempre più protagonista della scena musicale italiana e reduce dall’avventura televisiva a Kudos e dalla tournée Finalmente Live Tour 2017, il cantautore Mario Venuti con una grandissima carriera alle spalle, apprezzatissimo non solo per i testi ma anche per l’inconfondibile voce, la cantautrice Angunn. E ancora Maldestro, diventato noto al pubblico dopo la sua partecipazione alle Nuove Proposte della scorsa edizione del Festival di Sanremo, James Senese, Amara e Simona Molinari. Il concerto dell’Epifania 2018 potrà essere seguito sia su Raiuno che in diretta streaming attraverso la piattaforma di Raiplay cliccando qui.

