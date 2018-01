Don Matteo 11/ Anticipazioni, arriva la capitana Olivieri: in onda dall'11 gennaio

Don Matteo 11, anticipazioni e cast: dall'11 gennaio, Terence Hill torna a vestire i panni del famoso sacerdote. A Spoleto arriva la capitana Olivieri ossia Maria Chiara Giannetta.

06 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Don Matteo 11

L’attesa sta per terminare. Da giovedì 11 gennaio, in prima serata su Raiuno, torna il sacerdote più amato della televisione italiana, capace d’incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Dopo l’addio alla fiction “Un passo dal cielo”, Terence Hill torna a vestire i panni di Don Matteo, giunto all’undicesima stagione. Le vicende del sacerdote detective saranno ambientate ancora a Spoleto e saranno ricche di novità. Come ha raccontato Terence Hilla al Corriere della sera, infatti, il personaggio di Don Matteo è in continua evoluzione, capace di adattarsi ai cambiamenti. Nessuna stanchezza, dunque, da parte dell’attore che ama profondamente il suo personaggio. “È un personaggio in crescita — afferma Terence — perché di lui, un cowboy senza un passato, si sa poco, dunque esiste sempre la possibilità di svilupparlo, di inventare nuove avventure: dal punto di vista creativo è affascinante». Un ritorno molto atteso, dunque, quello di Don Matteo che è pronto a fare compagnia al pubblico di Raiuno per 13 serate.

DON MATTEO 11, TUTTE LE NOVITA’

Don Matteo 11, prodotto da LuxVide, è ricco di novità. Dopo l’addio del capitano Tommasi, interpretato da Simone Montedoro, nella caserma dei carabinieri più famosa d’Italia arriverà la capitana Olivieri interpretata dalla giovane attrice Maria Chiara Giannetta, già nota al pubblico per aver recitato nell’ultima stagione di Che Dio ci aiuti, accanto ad Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo in cui interpretava Asia. Maria Chiara Giannetti è già apparsa in Don Matteo, nell’episodio della nona stagione Vecchi ricordi, interpretando Sabrina Rondinelli.La presenza di una donna alla guida della caserma di Spoleto porterà una ventata d’aria fresca e porrà l’accento sulla parità dei sessi. La giovane, preparata e professionale, avrà anche una vita privata che non sarà esente da problemi che coinvolgeranno, naturalmente, altri personaggi della fiction. Accanto a Terence Hill e Maria Chiara Giannetta, poi, ci saranno due colonne portanti di Don Matteo come Nino Frassica e Nathalie Guettà che interpreteranno gli amatissimi Maresciallo Cecchini e Natalina.

