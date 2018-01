Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati/ Una villa a Dubai per lei

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati in armonia: la showgirl potrà godere di un attico a Roma, un assegno di mantenimento e una villa a Dubai.

La notizia della separazione di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non è più una novità. Tuttavia, sulla fine del matrimonio tra la showgirl e l’imprenditore continuano ad arrivare indiscrezioni. Se dal punto di vista sentimentale, la separazione può sicuramente essere considerata un fallimento, dal punto di vista economico, la Gregoraci non avrà alcun problema. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, infatti, la showgirl potrà godere di un assegno di mantenimento e degli introiti derivanti dalle sue partecipazioni alle attività imprenditoriali di quello che, fino a poche settimane fa, era suo marito. Inoltre, a Roma, avrà la proprietà di un attico e, secondo quanto riferisce il portale Style24, Elisabetta avrà anche la proprietà di una villa a Dubai. A tal proposito, come riferisce il portale, ci sono due versione: secondo una prima ipotesi, la villa a Dubai sarebbe di proprietà della Gregoraci da qualche tempo mentre secondo un’altra ipotesi, invece, potrebbe essere l’ultimo dono di Briatore.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE SERENI

Nonostante la separazione, i rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono molto sereni. Gli undici anni vissuti l’uno accanto all’altra non sono stati cancellati da una firma. Tra i due resta un rapporto basato sull’affetto e sul reciproco rispetto. Nessuna guerra, dunque, tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che stanno così regalando un’infanzia serena e felice al figlio Nathan Falco che si trova ancora in Kenya con il padre. Per il bene del figlio, Elisabetta e Briatore hanno scelto di restare a vivere a Montecarlo. Se Flavio abiterà ancora nella loro vecchia casa, la Gregoraci potrà godere di una casa nuova, poco distante da quella in cui ha vissuto con l’imprenditore e il cui affitto, secondo il settimanale Chi, sarà a carico di Briatore.

