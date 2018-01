Emma Marrone / Video, l'ecopelliccia indossata per L'isola fa discutere: la cantante sbotta sui social

Emma Marrone sbotta sui social dopo i duri commenti dei followers per l'ecopelliccia indossata nel videoclip del nuovo singolo L'isola, estratto dal nuovo album Essere qui.

06 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Emma Marrone

Emma Marrone è tornata alla grande con il singolo “L’isola”, primo brano estratto dal nuovo album “Essere qui”, in uscita il 26 gennaio. Il singolo ha debuttato direttamente al primo posto nella classifica i-tunes, portando a casa ottimi giudizi da parte dei fans e dei critici musicali. Il brano è accompagnato anche da un videoclip che, in sole 24 ore ha collezionato più di 250mila visualizzazione, occupando il terzo posto nelle tendenze di You Tube. Il video è stato girato per le strade di New York. Il progetto vede Emma nelle vesti di direttore creativo insieme all’amico Paolo Stella. Nel filmato, Emma indossa anche un ecopelliccia che ha scatenato le proteste dei fans, esattamente come accadde qualche settimana fa quando, nell’imitare Scianel di Gomorra, Emma pubblicò sui social un divertente filmato in cui indossava una pelliccia ecologia. Alcuni utenti avevano puntato il dito contro Emma che aveva risposto così: “Finta almeno quanto i miei capelli biondi! State sereni è sintetica!!! […] La pelliccia è sintetica, FINTA!! Di plastica !!!! Quante altre volte devo dirlo ?? Ma ve la date una calmata???”. La stessa polemica è scatta anche con il video de L’isola nonostante Emma abbia più volte ribadito che la pelliccia indossata è ecologica.

EMMA MARRONE RISPONDE ALLE POLEMICHE SULLA PELLICCIA

Emma Marrone ha presentato in grande stile il singolo L’isola. Per annunciare la pubblicazione del videoclip su You Tube, la cantante salentina ha pubblicato una piccola anteprima sui social scrivendo: “Grazie di vero cuore a tutte le persone che hanno reso possibile tutto ciò! IN QUESTO VIDEO NON È STATO MALTRATTATO NESSUN ANIMALE LA PELLICCIA È FINTA!”. Nonostante le parole di Emma, sotto il post di Emma sono spuntati alcuni commenti come i seguenti: “La prima cosa che mi ha colpito del video, se è vera, VERGOGNA” – e ancora – “Spero sia finta quello schifo di pelliccia”. La replica di Emma non si è fatta attendere. “Prima di infangare i miei post con queste frasi offensive leggete cosa ho scritto! Se avete dubbi andate da Diesel e controllate con i vostri occhi! E comunque un po’ meno… Il rispetto prima di tutto” –ha risposto al primo commento mentre al secondo ha scritto – “i post, prima di commentarli vanno letti… La pelliccia è finta!”.

