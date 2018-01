Ezio Greggio lascia Striscia la Notizia/ Ultima puntata per lui al timone del tg satirico

Ezio Greggio lascia il suo posto alla conduzione di Striscia la Notizia con l'ultima puntata del 6 gennaio. Nuovi progetti per lui e un posto "vacante" in trasmissione.

06 gennaio 2018 Hedda Hopper

Ezio Greggio

Anche per questa trentesima edizione di Striscia la Notizia è arrivato il momento di uscire di scena. Ezio Greggio è pronto a girare il mondo e dedicarsi a nuovi progetti e per questo ringrazia e saluta il tg satirico di Canale 5 e Antonio Ricci che ha avuto il merito di chiamarlo alla conduzione delle prime puntate di questa edizione storica, la numero 30. La prima parte di stagione è stata in mano all'attore comico e conduttore prima al fianco dello storico amico e spalla, Enzo Iacchetti e poi con Michelle Hunziker. Per lui adesso è arrivato il momento di abdicare e la sua ultima puntata sarà proprio quella in onda oggi, 6 gennaio, in occasione dell'Epifania, insieme a Michelle Hunziker. A prendere il suo posto da lunedì sarà Gerry Scotti. Toccherà al conduttore chiudere il ciclo con Michelle Hunziker prima di lasciare il posto a Ficarra & Picone che dovrebbero andare in scena da febbraio.

EZIO GREGGIO ABDICA E PENSA AL SUO PROSSIMO IMPEGNO

La comunicazione è arrivata direttamente dai piani alti della rete che tramite nota ufficiale hanno confermato l'addio di Ezio Greggio, almeno per questa stagione. Nel comunicato il conduttore ringrazie lo storico amico Antonio Ricci, gli spettatori che da sempre seguono il tg satirico e annuncia che il suo prossimo impegno sarà il Monte Carlo Film Festival al quale lavora da anni insieme alla sua compagna, Simona Gobbi. Nel comunicato si legge: "Per me è stato un onore essere stato chiamato da Antonio Ricci e Canale 5 ad aprire a settembre la 30esima edizione di Striscia e aver contribuito a vincere tante serate e a battere ancora record di ascolti. Mai come ora credo che il binomio Striscia-Ezio Greggio sia come il cacio sui maccheroni, come i protoni con neutroni ed elettroni, come Renzi con Berlusconi: indissolubile. Striscia è entrata nella mia vita e io, fin dalla prima puntata, in quella di una trasmissione che con coraggio racconta la storia del nostro Paese e facendo sorridere dice la verità che spesso giornali e istituzioni nascondono". Appuntamento al prossimo autunno quindi? Staremo a vedere.

© Riproduzione Riservata.