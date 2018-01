Fedez e Chiara Ferragni/ Ecco quando e dove nascerà il figlio Leone: un nuovo imprevisto per la coppia

Fedez e Chiara Ferragni presto saranno genitori! Ecco quando e dove nascerà il piccolo Leone; intanto sorge un nuovo problemino per la nota coppia...

06 gennaio 2018 Anna Montesano

Chiara Ferragni e Fedez

Per Chiara Ferragni la gravidanza è giunta quasi al termine. La famosissima fashion blogger è infatti entrata nel settimo mese di gravidanza e quando sarà primavera potrà abbracciare il piccolo Leone. Il parto della Ferragni è previsto precisamente per aprile ed avverrà a Los Angeles. Il desiderio di Chiara e Fedez è di dare al nascituro la possibilità di avere anche la cittadinanza americana e di assicurargli una privacy che non avrebbe in Italia, dove entrambi sono "amatissimi" dai paparazzi. In attesa dell'arrivo del piccolo Leone, per Fedez e la Ferragni non mancano gli imprevisti. La nota coppia pare sia nel mirino dell'Antritust per il fatto di mettersi in mostra sui social network, diventando dei veicoli promozionali in carne e ossa in favore dei grandi marchi di moda, viaggi, cibo, tecnologia.

FEDEZ, CHIARA FERRAGNI E LA QUESTIONE "PUBBLICITÀ OCCULTA"

Il corteggiamento delle aziende è molto serrato perché un singolo post su Instagram può influenzare gli acquisti di tantissimi seguaci. In molti casi lo scopo commerciale resta nascosto, non viene comunicato agli utenti in maniera chiara. Per questo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato li tiene d’occhio già da qualche mese, dopo l’esposto presentato da Unione Nazionale Consumatori e Codacons contro la pubblicità occulta nei post. A luglio l’Antitrust aveva spedito lettere di moral suasion a sette influencer della fascia più alta tra cui anche Fedez e Chiara Ferragni. Vedremo quindi come finirà questa storia che coinvolge anche Fedez e Chiara Ferragni che intanto aspettano la nascita del nuovo nascituro.

© Riproduzione Riservata.