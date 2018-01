GARFIELD - IL FILM/ Su Italia 1 il film con Jennifer Love Hewitt e Breckin Meyer (oggi, 6 gennaio 2018)

Garfield - Il film, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Jennifer Love Hewitt e Breckin Meyer, alla regia Peter Hewitt. La trama del film nel dettaglio.

06 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST JENNIFER LOVE HEWITT

Garfield - Il film va in onda su Italia 1 oggi, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola del 2004 che è stata diretta da Peter Hewitt (I rubacchiotti, Capitan Zoom - Accademia per supereroi, Un mitico viaggio) ed interpretata da Jennifer Love Hewitt (Heartbreakers - Vizio di famiglia, le serie tv Ghost whisperer - Presenze e The client list - Clienti speciali), Breckin Meyer (Ragazze a Beverly Hills, Road trip, la serie tv Franklyn & Bash) e tephen Tobolowsky (Ricomincio da capo, Memento, Quel pazzo venerdì). Questo è il primo film dedicato al popolarissimo personaggio di Garfield, gatto goloso ed egoista creato nel 1978 sull'omonima striscia a fumetti. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

GARFIELD - IL FILM, LA TRAMA DEL FILM

Jon Arbuckle (Breckin Meyer) è il padrone di Garfield (in Italia doppiato da Fiorello), un gattone pigro, egocentrico e sempre affamato di lasagne, piatto che adora. I suoi passatempi preferiti sono giocare con i gatti dei vicini, Nermal e Arlene, e guardare la tv sul canale dedicato agli animali. Il veterinario di Garfield è Liz Wilson (Jennifer Love Hewitt), vecchia compagna di liceo di Jon di cui lui è ancora innamorato. Per compiacerla Jon è disposto a fare di tutto, così si lascia convincere dalla donna ad adottare un cagnolino, un trovatello cresciuto in laboratorio di nome Odie. Da allora Jon comincia a dedicare sempre più attenzioni al nuovo arrivato, trascurando Garfield. Odie viene iscritto anche ad una mostra canina, dove viene notato dal conduttore televisivo Felice Chapman (Stephen Tobolowsky). Per evitare uno stress al cane, però, Jon rifiuta di farlo comparire in trasmissione. Qualche giorno dopo Liz e Jon sono a passeggio con Odie e hanno lasciato Garfield solo in casa. Offeso da quest'ultima mancanza di attenzioni, il gatto scatena un vero putiferio, che si risolverà con una punizione esemplare, una notte fuori casa. Quando Odie però esce a salutare Garfield, quest'ultimo riesce a rientrare, lasciando fuori il cane. Da quel momento nessuno avrà più notizie di Odie, scomparso misteriosamente nel nulla.

