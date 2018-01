GIANNI MORANDI / Provetto cuoco sui social (Speciale Rock Economy)

Gianni Morandi, questa sera tra i protagonisti dello speciale Rock Economy proposto su Canale 5, offre ai propri fan sui social una deliziosa ricetta natalizia a base di branzino.

06 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Gianni Morandi

In occasione dei festeggiamenti degli 80 anni di Adriano Celentano, Canale 5 propone in prima serata lo speciale di Rock Economy. T

ra i protagonisti anche un altro grande nome della musica italiana come Gianni Morandi. Tra l’altro, poche settimane fa Morandi ha a sua volta festeggiato il proprio compleanno con tanto di speciale andato in onda sempre su Canale 5. In attesa di rivederlo al fianco dell’amato Adriano Celentano, vi segnaliamo come durante queste festività natalizie il buon Morandi si sia anche dilettato ai fornelli condividendo l’esperienza sui social. In particolare il cantante bolognese ha pubblicato un post nel quale ha parlato di un branzino gentilmente regalatogli da una fan che ha preparato seguendo un’apposita ricetta: avvolgere il pesce in due chili di sale con un po’ di albume per tenerlo compatto e quindi cuocerlo in forno per circa 40 minuti.

GIANNI MORANDI: UN MIRACOLO D’AMORE

Negli ultimi anni Gianni Morandi ha saputo conquistare l’attenzione delle giovani generazioni dimostrandosi molto social. Una quotidianità condivisa quasi costantemente sui vari social network mettendo, spesso e volentieri, in risalto il forte legame con la moglie Anna. In una recente intervista rilasciata a Donna Moderna, Morandi ha voluto rimarcare l’importanza della propria dolce metà: “È un miracolo dell’amore. Quando l’ho incontrata avevo già 50 anni ed ero divorziato da un pezzo. Tra noi scoppiò qualcosa di particolare, mi fece perdere la testa. Poi siamo maturati e andati avanti, ma sempre con allegria e una chimica pazzesca. Non ho mai avuto voglia di tradirla. Un incontro fortunato. Anche per la mia professione. Grazie alla forza che mi ha dato Anna ho fatto tanti dischi, condotto 2 Festival di Sanremo e oggi sono perfino nel mondo dei social”.

