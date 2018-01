GLI INCREDIBILI - UNA NORMALE FAMIGLIA DI SUPEREROI/ Su Rai 3 il film d'animazione Pixar (oggi, 7 gennaio)

Gli Incredibili - Una normale famiglia di supereroi, il film d'animazione in onda su Rai 3 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Craig T. Nelson e Holly Hunter, alla regia Brad Bird.

06 gennaio 2018

Il film d'animazione nel pomeriggio di Rai 3

BRAD BIRD ALLA REGIA

Il film d'animazione Gli Incredibili - Una normale famiglia di supereroi va in onda su Rai 3 oggi, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 16.40. Una pellicola d'animazione e avventura che è stata prodotta nel 2004 e diretta da Brad Bird. La pellicola è stata prodotta dalla Pixar Animation Studios ed è stata distribuita in Italia dalla Walt Disney Production e si basa su un soggetto scritto dallo stesso regista. Ottime le musiche composte dal italo americano Michael Giacchino, per quello che è un film che di certo non può essere ascritto al genere delle prime televisive essendo stato programmato diverse volte sui piccoli schermi italiani, riscutendo sempre un ottimo successo di audience soprattutto tra i bambini. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

GLI INCREDIBLI - UNA NORMALE FAMIGLIA DI SUPEREROI, LA TRAMA DEL FILM

Corre l’anno 1989, e i supereroi sono costretti a ritirarsi stante le proteste della società civile che mal digerisce i guai che provocano nonostante il loro impegno nel tenere sicure le città dove abitano. I Super, cosi come sono abitualmente conosciuti sfruttano un programma di protezione governativo e si reinseriscono, anche se con qualche problema nella vita civile. Quindici anni dopo, i supereroi hanno delle vite normali, il film pone l’attenzione sull’esistenza di Robert "Bob" ed Helen Parr, una coppia sposata di ex-supereroi noti in precedenza come Mr. Incredible ed Elastigirl. L’uomo, è di fatto stressato dal suo monotono lavoro di liquidatore all’interno di una piccola compagnia assicurativa, e cerca sempre un modo per aiutare gli umani, per questo liquida molti più soldi a discapito della compagnia dove lavora. A Robert, in tale contesto non par vero di essere richiamato per ridiventare l’eroe di un tempo, la chiamata però non viene dai canali regolari e di fatto permette a Bob di tenere nascosto il suo ingresso nel club dei supereroi alla moglie. La missione è quella di sconfiggere l'Omnidroide 9000, un robot che è stato costruito su un’isola chiamata Nonceunànima. Dopo essere riuscito nella sua missione Bob deve contrastare l’attacco di Buddy, un uomo che quindici anni prima era stato respinto dall’eroe e che adesso vuole vendicarsi dell’affronto mettendo in pericolo la vita dei figli dell'eroe. Le avventure si susseguono e Bob riesce non solo a sconfiggere Buddy ma a salvare la sua famiglia da morte certa. Alla fine, l’eroe potrà vivere la sua vita in maniera molto più serena, avendo dimenticato ormai le avventure passate, e dedicandosi solamente alla gioia che la famiglia può fornire ad un…civile.

