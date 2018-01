GOMORRA 2/ Anticipazioni 6 gennaio: Genny è ancora vivo? (Replica)

Gomorra 2, anticipazioni prima puntata 6 gennaio, in onda su Rai 4: dopo lo scontro con Ciro, Genny è in fin di vita. Sulla scena arriva la iena Scianel.

06 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Gomorra 2

Dopo il finale della prima stagione, trasmesso la scorsa settimana, oggi, sabato 6 gennaio, in prima serata su Rai 4, vanno in onda i primi due episodi della seconda stagione di Gomorra. La serie tv di Sky, giunta alla terza stagione, continua ad essere trasmessa con successo dalla Rai che ha deciso di fare un gran regalo a chi non ha potuto seguire le vicende dei Savastano sull’emittente satellitare. La prima stagione di Gomorra si è conclusa con lo scontro tra Genny e Ciro. Il figlio di Don Pietro, dopo aver scoperto il tradimento dell’Immortale, è rimasto gravemente ferito. Riuscirà a sopravvivere? Nella seconda stagione di Gomorra, oltre a Genny e Ciro, arriveranno nuovi personaggi come la iena Scianel (Cristina Donadio) e fino alla bella Patrizia (Cristiana Dall’Anna). La prima tirerà fuori gli artigli nel tentativo di trovare il suo spazio in attesa dell’uscita dal carcere del figlio Lilluccio mentre la seconda diventerà la voce e il braccio di Don Pietro, costretto a vivere nascosto in un bunker.

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 6 GENNAIO

Nel primo episodio di Gomorra 2, intitolato “Vita mia”, Genny è in fin di vita dopo lo scontro con Ciro. Don Pietro è stato liberato e viene informato di quanto accaduto al figlio. Chiede così a Malammore e ai pochi fedelissimi rimasti di aspettare il suo ritorno al potere. Ciro e Salvatore Conte, nel frattempo, cercano un accordo per l’eredità lasciata da Don Pietro. Le piazze di spaccio vengono così divise tra i vecchi membri del clan dei Savastano tra cui "Scianel", sorella di Zecchinetta, ucciso da o'Track, e da nuovi uomini introdotti da Conte. Ciro deve fare i conti con la moglie, stanca di essere succube delle sue azioni criminali e di sentirsi sempre in pericolo. Tra i due scoppia un’accesa discussione in seguito alla quale la donna minaccia di denunciarlo alle forze dell’ordine. Si reca così ad un commissariato, ma mentre sta per entrare ha un ripensamento. Un malavitoso la vede camminare fuori dal commissariato ed avverte Ciro. Quest’ultimo tenta di far ragionare la moglie portandola a cena. La donna, però, non torna sui suoi passi e Ciro la uccide simulando una scena del crimine da esecuzione malavitosa. Genny, nel frattempo, lotta ancora tra la vita e la morte. Nel secondo episodio di Gomorra 2, intitolato “Lacrime e sangue”, c’è un salto temporale di un anno. Genny si è salvato ed è sempre più spietato. L’erede di Don Pietro Savastano si trova in Honduras per concludere un grosso affare di droga. Genny torna per concludere il traffico di droga con Don Giuseppe Avitabile, un boss napoletano operante nella capitale. Prima di tornare a Scampia, Genny si ferma a Roma e incontra Azzurra, una sua vecchia fiamma, figlia di don Giuseppe. Successivamente, Genny va a Colonia dove si è rifugiato don Pietro, diventato ormai un super latitante. Genny e suo padre subiscono un agguato, ma riescono a fuggire. La polizia li insegue, don Pietro ha un malore ed è costretto a fermarsi. Genny, però, non ha alcuna intenzione di lasciarlo solo e riesce a portarlo in salvo.

© Riproduzione Riservata.