GRAVITY/ Su Iris il film con Sandra Bullok e George Clooney (oggi, 6 gennaio 2018)

Gravity, il film in onda su Iris oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Sandra Bullok, George Clooney e Paul Sharma, alla regina Alfonso Cuarón. La trama del film nel dettaglio.

06 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST SANDRA BULLOCK E GEORGE CLOONEY

Il film Gravity va in onda su Iris oggi, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola fantascientifica che è stata prodotta grazie a una collaborazione anglo-americana nel 2013. Il film che gode della regia di Alfonso Cuarón si basa su un soggetto scritto dallo stesso regista insieme al figlio Jonas. Importante il cast di attori, tra di essi si evidenziano Sandra Bullok e l’attore americano George Clooney, rispettivamente i due interpretano il ruolo della dottoressa Stone e dell’astronauta Matt Kowalsky. La pellicola che è stata musicata da Steven Pricee possiede una colonna sonora alquanto famosa, essa si è posta all’attenzione del pubblico per gli ottimi effetti speciali curati alla perfezione da Tim Webber e Chris Lawrence. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

GRAVITY, LA TRAMA DEL FILM

La dottoressa Stone, partecipa alla sua prima missione nello spazio e in qualità di esperta biomedico riceve l’ordine di collaborare con il bravo astronauta Matt Kowalsky, uomo anziano alla sua ultima missione stante la sua età pensionabile. Mentre i due sono fuori dalla navicella per riparare un piccolo danno al telescopio, ricevono l’avvertimento dal centro di controllo di una tragedia che sta per colpirli. Un missile russo ha infatti distrutto un satellite, la distruzione e i conseguenti detriti del satellite hanno portato ad una reazione a catena con decine di satelliti distrutti simultaneamente. I due astronauti per questo saranno colpiti in breve tempo dai detriti delle esplosioni che vagano ad altissima velocità nello spazio siderale, e per questo, di fatto rischiano la vita. I due non riescono a rientrare nella navicella, l’onda di detriti li stacca infatti dalla navicella spaziale e li lascia alla deriva nello spazio, senza comunicazioni ne tanto meno viveri. La situazione è critica e la dottoressa viene salvata da Matt che alla fine sacrifica la sua vita pur di permettere alla donna l’ingresso nella Stazione Spaziale Internazionale, unico riparo possibile in vista del previsto arrivo della seconda ondata di detriti. La dottoressa riesce a utilizzare il modulo Sojuz, che era stato stivato a bordo della SSI, la sua speranza è quella di dirigersi verso una stazione orbitante cinese e riuscire ad essere aiutata dai colleghi orientali. La Stone però senza comunicazioni e con la navicella danneggiata sta quasi per farsi morire chiudendo la valvola dell'ossigeno, quando Matt gli appare in sogno e la sprona a resistere. Ed è proprio l’uomo in sogno a fornire le giuste indicazioni alla donna, che nonostante lo choc conseguenti a tutte le morti che ha dovuto vedere, riuscirà ad atterrare sulla terra, calcolando alla perfezione l’angolazione di ingresso nella ionosfera, ed attendendo i soccorsi che sono stati allertati da una fortunosa comunicazione radio.

