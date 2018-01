Giacomo Celentano/ Chi è Il figlio di Adriano: dai problemi di salute alla riscoperta della fede

Secondogenito del "molleggiato" e di Claudia Mori, Giacomo Celentano è cresciuto all'ombra dei suo genitori tra incursioni nel cantautorato e la successiva vocazione alla fede cristiana

Giacomo Celentano, in una intervista (YouTube)

CHI E' GIACOMO CELENTANO, IL SECONDOGENITO DI ADRIANO

Il sorriso che è la fotocopia di quella del padre e un’aria da eterno ragazzo nonostante i 51 anni suonati: Giacomo Celentano è per certi versi il classico figlio d’arte, cresciuto inevitabilmente all’ombra degli illustri genitori e che, tuttavia, col tempo ha trovato una sua strada e che, specialmente negli ultimi anni, ha fatto molto parlare di sé per via di quelle che sono oramai le due vocazioni della sua vita, vale a dire la musica e la fede cristiana, scoperta più recentemente e che ha finito per intrecciarsi indistricabilmente con la sua produzione artistica. Classe 1966, secondogenito di Adriano Celentano e Claudia Mori, Giacomo ha deciso sin da subito che il mondo dei suoi genitori, ovvero quello dello spettacolo, sarebbe stato anche il suo tanto da esordire appena 23enne con un album intitolato “Dentro il bosco” e che all’epoca aveva dovuto scontare le inevitabili critiche di chi è figlio d’arte e sembra debba avere la strada già spianata e che in parte sono state alla base della sua successiva rinascita.

LA DEPRESSIONE E LA SUCCESSIVA SCOPERTA DELLA FEDE

Infatti, Giacomo Celentano, a seguito di un esordio così precoce ma non certo bagnato dal successo, ha vissuto un periodo di notevole difficoltà e di cui ha parlato solamente nel corso degli anni: ha fatto anche il commesso in un negozio di dischi, dicendo sostanzialmente addio a quella carriera di promettente cantautore che molti pronosticavano per lui. Il figlio del “molleggiato”, complici alcuni problemi di salute, è infatti entrato nel tunnel della depressione dal quale è uscito solamente dopo tempo e grazie soprattutto alla scoperta della sua vocazione cristiana. “Mi chiedevo sempre cosa il Signore volesse da me” ha rievocato quel periodo nel corso di diverse interviste, spiegando di aver intravisto solo allora quale era il “progetto” che, a suo dire, Dio aveva in programma per lui. Di questa sorta di rinascita e del cammino vocazionale che ne è seguito, Giacomo Celentano ne ha parlato anche in alcuni libri e in una delle ultime pubblicazioni, intitolata emblematicamente “Il viaggio di Maria” e uscita per i tipi di Itaca Edizioni, l’artista ha raccontato di quei giorni difficili e spiegando anche che un ruolo decisivo l’ha avuto l’incontro con la Madonna all’età di 30 anni.

LA CARRIERA DISCOGRAFICA E QUELLA EDITORIALE

Da allora, la produzione discografica di Giacomo Celentano è stata ispirata sempre dalla fede e, attraverso Radio Maria, è entrato in contatto con l’arrangiatore Mario Ferrara e il cantautore cristiano Roberto Bignoli: da lì, la carriera del figlio di Celentano ha ripreso slancio, tanto che oltre all’amore (il matrimonio con Katia Guccione) è arrivata anche una collaborazione con Rai Radio2, la partecipazione a Sanremo nella categoria Giovani nel 2002, e alcuni stage in diversi importanti programmi non solo del servizio pubblico ma anche su Sat2000 a Il Grande Talk. Dal 2010, è diventato direttore artistico della Giack Celentano’s Club, società di spettacoli avviata assieme alla consorte. Per quanto riguarda invece l’editoria, dopo aver dato alle stampe “La luce oltre il buio”, il 51enne figlio di Claudia Mori ha pubblicato anche “Nel nome del Padre” per Edizioni Piemme e, lo scorso febbraio, il già citato volume dedicato alla Madonna al quale era peraltro allegato anche il suo ultimo singolo, “La cittadina della Divina Misericordia”.

