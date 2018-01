Gli 80 anni di Adriano Celentano/ Uno, nessuno e... ventiquattromila: le tante vite del "molleggiato"

Oggi compie 80 anni Adriano Celentano, tra i più poliedrici artisti e showman della musica italiana e del piccolo schermo: un trasformista capace di reinventarsi da quasi sei decenni

Adriano Celentano, il "molleggiato" all'ultimo Festival di Venezia (LaPresse)

GLI 80 ANNI DI ADRIANO CELENTANO

Uno, nessuno e ventiquattromila (come i baci che mandava nel lontano 1961, una delle hit che lo lanciò nel firmamento dello showbiz nostrano: una vita fa musicalmente parlando, e non solo). Chi è davvero Adriano Celentano? Alla fatidica soglia degli 80 anni -un’età che per molti significa “buen retiro” oppure la tanto agognata consacrazione tra Hall of Fame, Premi Nobel e retrospettive- l’ex “molleggiato” nonché ex ragazzo della Via Gluck, ed ex tantissime altre cose, dà l’impressione di poter dire ancora la sua in un panorama, vale a dire quello musicale ma soprattutto televisivo, che pare avere ancora bisogno di lui per rinnovarsi o per far parlare di sé. Può sembrare un paradosso ma, come tutti i grandi precursori, Celentano resta attuale non solo per la sua imprevedibilità che gli ha consentito col tempo di diventare una sorta di “unicum” nel mondo dello spettacolo italiano in quanto a influenza e (pretesa) libertà espressiva, ma anche per essersi saputo reinventare in ogni epoca: e in tv, si sa, le epoche durano poco e showman ben più dotati dello storico compagno di Claudia Mori (stando alla celebre definizione di Giorgio Bocca che lo liquidò come un “cretino di talento”) hanno concluso già da tempo la loro parabola. Lui no e oggi che fa cifra tonda, nonostante un ego che certo non è secondo a nessuno, probabilmente festeggerà con pochi intimi e senza grandi auto-celebrazioni, proprio perché questi 80 anni non sembrano un punto di arrivo ma una tappa di un viaggio che potrebbe avere altre fermate.

IL TRASFORMISMO E I SUOI PROVERBIALI SILENZI

Insomma, da sessant’anni sulla cresta dell’onda: Adriano Celentano ci è riuscito con un trasformismo continuo che per i detrattori è la sintesi delle contraddizioni di un personaggio capace di dire tutto e il contrario di tutto, e invece per i suoi fan è la prova di un anarchismo artistico che lo ha portato a rinnovarsi sempre (rinnovando anche tutto ciò che toccava, si trattasse di un genere musicale, del linguaggio dei media che usava o della sua stessa figura). Cantautore? Showman a tutto tondo? Personaggio televisivo? Guru ante-litteram e che oggi sembra pronto a rinnegare anche questo ruolo, chiuso nella sua torre d’avorio ma pronto a tornare in scena con un nuovo progetto (dopo che lo spettacolo in coppia con Mina era stato cancellato dalla Rai per divergenze mai chiarite)? Di tutto un po’, ma fedele alla regola di lasciare che siano gli altri a parlare di lui e continuare a rinnovare quell’aura di sacralità che si è costruito negli anni, comunicando coi suoi silenzi che all’epoca avevano fatto scalpore sul piccolo schermo e come in questi giorni, in cui al coro di celebrazioni per i suoi 80 anni manca solo una voce: la sua. Negli ultimi dieci anni le sue apparizioni (è proprio il caso di usare questo termine) in tv si sono fatte sempre più rare, tanto che spesso Celentano “parla” con la musica o intervenendo saltuariamente sui quotidiani, pronti a re-twittare ogni possibile grumo di polemica che resta dalle sua lapidarie frasi: e sono trascorsi più di 10 anni dal celebre monologo su ciò che era “rock” o “lento” durante Rockpolitik.

UNO, NESSUNO E CENTOMILA VOLTI

Oggi forse un programma del genere non sarebbe più possibile, anche se sarebbe curioso capire cosa sia ancora rock e cosa sia lento. Ed “Er più” (dal titolo dell’omonimo film di Sergio Corbucci del 1971 sul celebre bullo romano di Trastevere e interpretato assieme alla moglie) è rock o lento? Probabilmente è stato rock ogni qualvolta si è avvicinato a qualcosa di nuovo, tanto da ridefinirne i contorni. Non è un caso che è difficile dare una definizione di Adriano Celentano: si va dagli esordi in cui era il cantante dei Rock Boys alle hit che hanno rivoluzionato la “via italiana al rock” e che gli hanno permesso di vendere oltre 200 milioni di copie nel mondo allontanandosi dal mondo delle etichette discografiche e fondando il suo Clan; da ballerino (la sua vera vocazione artistica come ebbe a confessare) a “molleggiato” che ridefinisce con suo look e le sue movenze i canoni estetici e non di un’Italia che viveva l’illusione del boom economico; poi c’è stata la quasi trentennale (ma interrottasi bruscamente nel 1992) parentesi cinematografica fatta di svariati successi al botteghino e di alcune regie, tra i quali il musical “Yuppi du” (1975), rimasto nella storia grazie anche alla colonna sonora del film. E poi? Dopo Celentano ha continuato a fare l’attore, ma impersonando se stesso e dando vita all’ultima trasformazione, quella che dagli Anni Novanta ad oggi l’ha riportato al centro della scena musicale, specialmente in coppia con Mina, a monopolizzare letteralmente i palinsesti del piccolo schermo, tra la contestata ospitata a Sanremo 2012 e gli show Francamento me ne infischio, il citato Rockpolitik e anche 125 Milioni di Caz…te nel quale ha sempre avuto carta bianca su contenuti e monologhi.

QUALE FUTURO PER IL "CRETINO DI TALENTO"?

In una carriera così lunga e ricca di successi e scivoloni, cambiamenti e rinascite, è quasi impossibile ricordare tutto (e, ovviamente, il contrario di tutto) ciò che Adriano Celentano è stato o ha provato a essere. Negli ultimi tempi, anche se mitigata da apparizioni sempre più sporadiche sulla scena pubblica, ha prevalso quell’aura da predicatore dall’aria ieratica che mescola populismo e sincera lotta alle iniquità, le critiche alla Chiesa e le “carezze” a Papa Francesco, l’ecologismo e un ritorno a un passato idilliaco (quella Via Gluck) che oramai non c’è più: e questo gli ha alienato molte simpatie e ai più smemorati ha fatto dimenticare tutto ciò che c’era stato prima. La perenne insofferenza a regole e limitazioni è probabilmente il più grande ostacolo al suo ritorno in televisione al momento ma, allo stesso tempo, l’unica vera garanzia che possa esserci ancora uno slancio, un’invenzione, qualcosa che bolle in pentola per il futuro e che a 80 anni provi a smentire i detrattori. E se anche così non fosse, ci penseranno gli altri a continuare a tenerne viva l’immagine ad ogni sua alzata di sopracciglia, dato che Celentano sa che, come scrive Oscar Wilde ne “Il ritratto di Dorian Gray”, “bene o male, l’importante è che se ne parli”. Al di là dell’opinione che si può avere dell’ex “molleggiato” oggi giocoforza un po’ acciaccato per via dell’età, non male per un “cretino di talento” o per “un deficiente” come ebbe a definirlo una volta Aldo Grasso, no?

© Riproduzione Riservata.