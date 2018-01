Gran galà del ghiaccio 2018/ Serata magica su Italia 1, ma la Casalegno non convince

Ieri sera su Italia 1, Elenoire Casalegno ha presentato il Gran Galà del Ghiaccio 2018: tanti ospiti a Courmayeur, i protagonisti sono Carolina Kostner e Sergio Sylvestre.

Gran Galà del Ghiaccio

Gran galà del ghiaccio 2018, Elenoire Casalegno all'altezza?

Una volenterosa Elenoire Casalegno viene catapultata dalla casa del Grande Fratello VIP alla conduzione del Gran Galà del Ghiaccio 2018. Un passo più lungo della gamba, molto probabilmente. L'eccentrica 41enne savonese non sembra inserita nel suo contesto ideale, ma la magia delle vacanze natalizie è ugualmente straripante a Courmayeur, grazie soprattutto ai grandi campioni del pattinaggio internazionale che hanno calcato la pista. Grande spazio, logicamente, al main partner della serata, vale a dire Suzuki. La casa automobilistica giapponese è stata main partner del Golden Skate Awards, un evento che ha attirato l'interesse di Italia 1 per la trasmissione dello spettacolo in prima serata. Vedremo se gli ascolti premieranno la scelta di Mediaset, di sicuro gli appassionati si sono divertiti molto. Tanti talenti hanno impreziosito la scaletta dell'evento: da Carolina Kostner allo svizzero Sthephan Lambiel, passando per russa Liza Tuktamisheva, campionessa del Mondo e campionessa Europea nel 2015.

Gospel Sunshine la ciliegina, Sergio Sylvestre big boy

L'atmosfera della serata è resa più magica e festosa dai Gospel Sunshine, che hanno eseguito ciclicamente i brani di natale più noti, accompagnando le straordinarie esibizioni dal vivo dei pattinatori. Tra i protagonisti del Gran Galà del Ghiaccio 2018 c'è senza dubbio Sergio Sylvestre. Il cantante di colore, diventato famoso n Italia per aver vinto la quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, fa dimenticare il freddo ai valdostani con la sua voce profonda e calda. La sua partecipazione è una delle note liete della serata. Sylvestre si è dimostrato ancora una volta un ragazzo semplice e sensibile ai temi del natale, presenti anche nel suo ultimo album: "Nel disco ci sono 11 tracce, alcune non c’entrano direttamente con il Natale. Come “Over the rainbow”, che però mio papà amava fischiettare proprio in questo periodo. E poi c’è “The Christmas Song” ha raccontato l'ex concorrente di Amici.

