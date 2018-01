I Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2018/ Oggi in diretta l'estrazione biglietti vincenti (6 gennaio)

I Soliti Ignoti e Lotteria Italia 2018, anticipazioni e ospiti: in diretta oggi 6 gennaio l'estrazione biglietti vincenti con Amadeus su Raiuno. Le ultime notizie e gli aggiornamenti

06 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Soliti Ignoti, Speciale Lotteria Italia 2018: l'estrazione in diretta

Ritorno speciale dei “Soliti Ignoti”, perché andrà in onda con la Lotteria Italia 2018 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Il programma condotto da Amadeus è stato abbinato quest'anno all'estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro. L'appuntamento è, dunque, in prima serata su Raiuno. In studio con l'amatissimo Amadeus ci saranno ospiti d'eccezione: da Carlo Verdone a Manuela Arcuri, da Vittoria Puccini a Ilenia Pastorelli, passando per Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Iva Zanicchi e Pupo. Spazio anche all'astrologo Paolo Fox e al Circo Medrano. Al termine della partita, la Lotteria Italia 2018 sarà la protagonista assoluta della serata con l'estrazione dei cinque biglietti vincenti per i premi di prima categoria, tra cui quello ambitissimo del valore di 5 milioni di euro. L'estrazione è prevista presso la Sala Belli dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sotto lo stretto controllo del “Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita”.

L'ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI DELLA LOTTERIA ITALIA IN DIRETTA STREAMING

Il momento clou della festa di questa sera con I Soliti Ignoti, il ritorno sarà certamente quello dell'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018. Il collegamento con con la sala dei Monopoli, con tanto di pubblico, notai e testimoni è quello più atteso e sicuramente il team di conduzione del programma saprà dosarlo nei momenti salienti di una gara che vale ben più di una calza ripiena di dolciumi, ma ben 5 milioni di euro. Tutte le operazioni, come peraltro l'intera trasmissione, saranno visibili in diretta streaming video sul portale della Rai, Raiplay ed è possibile accedervi cliccando nel link qui sotto.

CON GLI OSPITI L'ORDINE DEI PREMI

Saranno gli ospiti dei “Soliti Ignoti” a determinare l'ordine dei cinque premi della prima categoria. Come? I biglietti vincenti verranno abbinati a cinque diversi simboli che verranno casualmente assegnati alle cinque postazioni occupate dai personaggi famosi ospiti della serata. I cinque vip in questione si sfideranno in un gioco, chiamato per quest'occasione “Soliti Noti”. Dovranno riconoscere alcuni personaggi famosi grazie agli indizi che potrà fornire Amadeus e guardando le foto degli ospiti da bambini. A seconda di come si classificheranno determineranno, appunto, l'ordine dei cinque premi. Il primo classificato, ad esempio, farà attribuire al simbolo a lui abbinato il premio della Lotteria Italia 2018 da 5 milioni di euro. E così via fino all'abbinamento del quinto simbolo con il quinto e ultimo premio della prima categoria. Prepariamoci allora ad una serata magica da festeggiare, come vuole la tradizione, con una Befana milionaria...

LOTTERIA ITALIA, VENDITE IN CALO

La Lotteria Italia comunque ha fatto registrare segno meno: secondo i dati elaborati da Agipronews, c'è stata una vendita di 8,5 milioni di biglietti, quindi un calo rispetto agli 8,8 milioni del 2016. Le vendite però potrebbero essere aumentate negli ultimi giorni con le feste natalizie: al rientro dalle vacanze, infatti, molti potrebbero essersi fermati nelle aree di servizio, dove tradizionalmente vengono venduti numerosi biglietti. Lo scorso anno con Lotteria Italia sono stati assegnati 29 milioni di euro, comprendendo i premi giornalieri e settimanali, mentre 16,8 milioni di euro sono stati destinati solo ai 205 vincitori dell'estrazione finale. Seppur in calo rispetto all'anno scorso, le vendite del 2017 possono comunque considerarsi positive, visto che si tratta del terzo miglior risultato dal 2011 ad oggi. D'altra parte questi risultati non si avvicinano neppure all'età dell'oro della Lotteria Italia, cioè tra gli anni Ottanta e Novanta, quando le vendite superavano i 30 milioni di biglietti annui. Il record assoluto venne registrato nel 1988 con 37,4 milioni di tagliandi staccati.

