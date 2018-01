IL CIRCO MEDRANO / Numero anche per Francesco Totti (Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia)

Le principali attrazioni de Il Circo Medrano sono protagoniste nella puntata serale dei Soliti Ignoti dedicata alla Lotteria Italia. La conduzione su Rai 1 è naturalmente di Amadeus.

06 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Amadeus presenta Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia

La puntata speciale dei Soliti Ignoti condotta da Amadeus in occasione delle attese estrazioni della Lotteria Italia, è l’occasione giusta per respirare un po’ di sana e divertente aria di circo. Infatti, tra i protagonisti della serata ci saranno anche le attrazioni dello storico Circo Medrano portato avanti con tanto amore, passione e professionalità dalla famiglia Leonida Casartelli. Uno spettacolo davvero unico nel proprio genere che peraltro ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche a livello internazionale. Infatti il circo della famiglia Casartelli è l’unico di nazionalità italiana ad aver vinto per ben due anni l’ambito Clown D’Oro al Festival del Circo di Montecarlo. Un importante premio che viene considerato un po’ come il Premio Oscar cinematografico di questo particolare settore del mondo dello spettacolo.

LA FAMIGLIA TOTTI SPETTATORE E PROTAGONISTA

Una delle ultime serate di questi giorni del Circo Medrano nella tappa di Roma, è stato grande protagonista anche l’ex capitano della Roma, Francesco Totti assieme alla moglie e conduttrice televisiva Ilary Blasi. Per l’ex numero dieci giallorosso quella che sembrava essere una tranquilla serata tra il pubblico insieme alla propria amata famiglia si è trasformata in un’esibizione fuori programma. Infatti, Francesco Totti è stato condotto al centro della scena dai clown Jacob e Otto che lo hanno portato su un trampolino per dare un piccolo saggio delle sue qualità di acrobata. Il campione del mondo di Germania 2006 è stato chiamato a saltare su una classica bascula da circo con dall’altro lato un clown che sarebbe dovuto essere catapultato in aria. In realtà si è ovviamente trattato di una gag con Totti che ha spezzato l’asta per il suo ‘eccessivo peso’. In seguito è toccato ad Ilary Blasi essere coinvolta nel numero dell’ammaestratrice di pappagalli Sendy Hones.

