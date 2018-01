IL SEGRETO/ Anticipazioni 6 gennaio: Matias e Beatriz, fine di un amore?

Il Segreto, anticipazioni 6 gennaio: la soap opera torna in onda oggi su canale 5 con una puntata imperdibile: Matias sposerà davvero Marcela dicendo addio a Beatriz?

06 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Il Segreto, la famosa soap opera spagnola, va in onda anche oggi, sabato 6 gennaio, alle 15.30 su canale 5, subito dopo l’appuntamento con Una Vita. Le avventure degli abitanti di Puente Vejo, dunque, non abbandonano il pubblico italiano nel giorno dell’Epifania. Quello di oggi sarà un appuntamento imperdibile che farà luce su quello che accadrà tra Matias e Beatriz. Prima di scoprire, tuttavia, le anticipazioni della nuova puntata, facciamo il punto della situazione. Matias, pur essendo ancora innamorato di Beatriz, è deciso a sposare Marcela e ad assumersi tutte le responsabilità. Beatriz, dal canto suo, è sempre più convinta che, alla fine, Matias annullerà le nozze mentre i Dos Casas annunciano ai Castanega che non parteciperanno alle nozze. Francisca, Severo e Carmelo hanno messo su un piano per far scappare Garrigues dal paese ma l’arrivo di Don Gaspar ha compromesso tutto. Hernando ha annunciato a Camila e Lucia di voler finanziare il ritorno di quest’ultima a Cuba ma Beatriz è decisa a convincere il padre a farla restare ancora. Cosa succederà, dunque, nella nuova puntata de Il Segreto?

IL SEGRETO: ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 GENNAIO

A Puente Vejo, è il giorno del matrimonio di Matias e Marcelo. In paese fervono i preparativi per il grande giorno dei due giovani anche se Beatriz non sembra ancora intenzionata ad arrendersi. I Dos Casas hanno già annunciato ad Alfonso ed Emilia che non parteciperanno al matrimonio per non creare una sofferenza inutile a Beatriz. Quest’ultima, tuttavia, sembra deciso a non perdere il ragazzo che ama. Convinta che anche Matias provi gli stessi sentimenti per lui, decide di fare un ultimo tentativo per riconquistarlo. Con l’aiuto di Lucia, ancora a Puente Vejo dietro insistenza della stessa Beatriz nonostante Hernando fosse pronto a rispedirla a Cuba, Beatriz si presenza in chiesa dove si sta celebrando il matrimonio. Cosa accadrà tra la figlia di Hernando, Marcela e Matias? Dopo l’arrivo di Don Gaspar a Puente Vejo, Severo, Carmelo e Francisca devono mettere in atto un altro piano per far scappare Cristobal. Cosa organizzeranno? Il loro piano, stavolta, avrà effetto?

