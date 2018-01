IVA ZANICCHI/ Il ricordo delle foto per playboy (I Soliti Ignoti, Speciale Lotteria Italia)

Sabato 6 gennaio Iva Zanicchi ospite a "I Soliti Ignoti" su Rai 1. L’Aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi parla della sua carriera e dei suoi affetti più cari.

06 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Iva Zanicchi

Iva Zanicchi sarà ospite nella prima serata televisiva di Rai 1 di sabato 6 gennaio 2018 nella puntata de "I Soliti Ignoti, speciale Lotteria Italia". Molte le interviste che in questo periodo stanno celebrando i tanti anni di carriera dell'Aquila di Ligonchio, che si è anche trovata a raccontare episodi singolari. Come quando decise di posare per Playboy, all'epoca rivista di riferimento per molte dive nella sua edizione italiana, pentendosene subito dopo, avendo compreso che gli scatti realizzati furono meno casti di quanto la Zanicchi avrebbe voluto. Per evitare problemi in famiglia, decise di comprare tutte le copie del giornale nei dintorni del suo paese, per evitare che il padre si accorgesse del servizio, e così fu. La madre 20 anni dopo ritrovò la rivista, ma le disse semplicemente di andarsi a confessare. Il padre di Iva Zanicchi fu in realtà allertato da un amico con cui andava a caccia, ma alla richiesta di informazioni alla moglie, la madre di Iva Zanicchi rispose: "Niente di che, ha posato per Famiglia Cristiana!" (agg. di Fabio Belli)

IVA ZANICCHI, UN'INFANZIA DIGNITOSA E LA PASSIONE PER IL CANTO

Appuntamento da non perdere con la Domenica pomeriggio di mamma Rai e con il programma condotto da Cristina Parodi, Domenica In. Tantissimi ospiti per questa prima puntata del 2018, tra cui la popolare cantante e ora apprezzata attrice di teatro Iva Zanicchi conosciuta dai suoi fan come L’Aquila di Ligonchio. La grandissima artista concederà alla padrona di casa una lunga intervista e toccherà sicuramente i momenti più salienti della sua carriera artistica ma anche i momenti più delicati e privati della sua vita e dei suoi affetti. In una recente ospitata nello studio di Silvia Toffanin, Iva Zanicchi ha avuto modo di raccontare aneddoti molto particolari della sua vita come i momenti bui vissuti durante la sua infanzia, svelando non soltanto le origini umili della sua famiglia, ma anche le numerose difficoltà affrontate nel poter finalmente emergere: “Detesto le persone che piangono in televisione, ma quando rivedi certe immagini, la mamma, la nonna il papà, e ripercorri la tua infanzia dignitosa, fatta di miseria, ti viene da piangere, anche se sei forte”.

I RICORDI DEI SACRIFICI DEI SUOI GENITORI

Ha quindi spiegato come sua madre Elsa sia stata per lei un punto cardine della sua vita e di come l’abbia sempre sostenuta ed incoraggiata. Il tutto con l’amore e l’affetto incondizionato di un padre Zeffiro che ha speso la sua vita facendo numerosi sacrifici non soltanto per lei ma anche per i suoi tre fratelli: “I ricordi dei sacrifici dei miei genitori che hanno allevato 4 figli nella miseria sono mattoncini che restano“. Ha ammesso quindi di avere avuto con i suoi genitori un rapporto di dipendenza, specialmente con sua madre confessando però di essere sollevata del fatto che sua figlia non abbia fatto lo stesso con lei: “Sono felice che mia figlia non abbia con me lo stesso rapporto di dipendenza e amore totale che avevo con mia madre”.

Una mamma però scomparsa ben otto anni fa e che ricorda tutt’ora con nostalgia e tristezza che l’ha sempre sorretta anche e soprattutto nel suo desiderio di sfondare nel mondo della musica, togliendosi come lei dice “il pane di bocca”, pur di fare di tutto per lei e rafforzando il suo sogno più grande di diventare una nota e stimata cantante quale tutt’ora è.

© Riproduzione Riservata.