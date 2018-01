Isola dei Famosi 2018/ Concorrenti: Cristina Chiabotto dice no al reality

06 gennaio 2018

Manca sempre meno alla partenza dell’Isola dei Famosi 2018 che promette di stupire il pubblico con un cast d’eccezione, capace di regalare divertimento e colpi di scena. Dopo il grande successo della seconda edizione del Grande Fratello Vip, campione d’ascolti nella prima parte della stagione televisiva, Mediaset punta al bis con l’Isola dei Famosi 2018. Il cast completo non è stato ancora ufficializzato anche se, nei giorni scorsi, è stata annunciata la presenza di Alessia Mancini, Bianca Atzei e Nadia Rinaldi. Le prime due naufraghe ufficiali hanno entusiasmato il pubblico, felice di vedere una moglie e una mamma come Alessia rimettersi in gioco in uno dei reality più difficili da affrontare e una giovane donna come Bianca, decisa a tirare fuori le unghie per dimenticare la fine del 2017 che le ha portato molta sofferenza. In Honduras, ci sarebbe potuta essere anche Cristina Chiabotto, tornata single dopo la fine della lunga relazione con Fabio Fulco. Secondo quanto si legge su Blogdilifestyle, però, l’ex Miss Italia avrebbe rifiutato.

TUTTI PAZZI PER ALESSIA MARCUZZI E STEFANO DE MARTINO

Il 22 gennaio, Alessia Marcuzzi condurrà la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Al suo fianco, nello studio di Milano, nel ruolo di opinionisti, ci saranno Mara Venier e Daniele Bossari, secondo quando ha riferito in esclusiva il settimanale Oggi. Dall’Honduras, invece, l’inviato sarà Stefano De Martino. In attesa di conoscere i nomi di tutti i naufraghi, il pubblico ha già promosso a pieni voti la coppia Marcuzzi-De Martino. La conduttrice e il ballerino napoletano hanno registrato una serie di promo per la presentazione del reality in cui si divertono a reinterpretare Emma Stone e Ryan Gosling in La La Land. Uno spot allegro, divertente e che ha messo a proprio agio De Martino che, secondo il parere dei fans, è il vero colpo dell’Isola dei Famori 2018. Al di là dei concorrenti, dunque, i veri vincitori saranno la conduttrice e l’inviato? Per il momento, il popolo dei social non ha dubbi.

