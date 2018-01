JOURNEY TO THE CHRISTMAS STAR/ Su Italia 1 il film con Vilde Zeiner (oggi, 6 gennaio 2018)

Journey to the Christmas Star, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Vilde Zeiner e Anders Baasmo Christiansen, alla regia Nils Gaup. Il dettaglio della trama.

06 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST VILDE ZEINER

Il film Journey to the Christmas Star va in onda su Italia 1 oggi, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 19,25. Il titolo originale è Reisen til julestjernen in quanto si tratta di un film di produzione norvegese diretto da Nils Gaup nel 2012. La pellicola è un remake di un film del 1976 che aveva lo stesso titolo e, si era ispirato ad uno spettacolo teatrale del 1923. Il cast del film è composto dai seguenti attori Vilde Zeiner è Sonja, la piccola protagonista. Anders Baasmo Christiansen interpreta il ruolo del Re mentre Agnes Kittelsen è la Strega. Andreas Cappelen è Babbo Natale e Kristin Zachariassen è sua moglie Mamma Natale. In Italia questo film ha partecipato al Giffoni Film Festival del 2013. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JOURNEY TO THE CHRISTMAS STAR, LA TRAMA DEL FILM

Sonja è una bambina di 14 anni che un giorno, per sfuggire ad una banda di ladri che vuole rapinarla, finisce per intrufolarsi non vista nel castello reale. Qui, nascondendosi, finisce per ascoltare una storia, quella narrata dal re. Il re aveva una figlia, la principessa Gilltrop detta anche Capelli d'Oro. La bimba si avventurò nel bosco alla ricerca della magica stella di Natale e non fece più ritorno. La sua scomparsa addolorò talmente tanto sua madre, la regina, che ella morì. Il re restò solo, il reame divenne grigio e tetro. Ma esiste una profezia, se la stella di Natale venisse trovata entro 10 giorni dal Natale, la principessa potrebbe tornare a casa. Commossa da queste parole, Sonja si mostra al re e dice che andrà lei a cercare la stella nel fitto del bosco. Con l'aiuto degli elfi e degli orsi inizierà così un viaggio pericoloso per salvare la principessa Gulltrop.

