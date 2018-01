JUNIOR BAKE OFF ITALIA 3/ Eliminati e pagelle terza puntata 5 gennaio 2018

Junior Bake Off Italia 3, pagelle terza puntata 5 gennaio 2018, che ha visto eliminati Sara Andrea e Filippo. La migliore è invece risultata essere Chiara

06 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Junior Bake Off Italia 3

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 3, PAGELLE TERZA PUNTATA

La terza puntata di Junior Bake Off Italia 3 ha visto l’eliminazione di altri due mini-pasticceri, ovvero Sara Andrea e Filippo. La migliore è invece risultata Chiara, cui è stato assegnato il grembiule blu, oltre che la busta che potrà aprire solo la prossima settimana. La prova creativa ha visto la presenza di due ospiti speciali: Maggie e Bianca, le fashion friends che hanno accesso l’entusiasmo della ragazzine. Inoltre, i concorrenti hanno dovuto lavorare in coppia, uniti persino da un unico grembiule. La prova tecnica, invece, ha visto i bambini impegnato a realizzare il “buco della ciambella”, una specialità di Knam: Massimo è stato il migliore, ma ciò non gli è bastato, come detto, ad avere il grembiule blu. In ogni caso potrà provare a conquistarlo la prossima settimana.

Venendo alle pagelle di questa puntata, Edoardo merita senz’altro un 8,5. Con la sua simpatia regala sorrisi al pubblico a casa e in più oggi ha dimostrato tanto coraggio: dato che aveva dimenticato i tuorli delle uova nell’impasto del suo buco di ciambella, ha deciso di rifarlo daccapo, perdendo tanto tempo. Ha presentato il suo dolce incompleto, ma i giudici ne hanno comunque apprezzato il sapore. Molto bravo anche Alessandro (7) che potrà provare a giocarsi la vittoria finale. Un 6,5 va invece a Elisa, che ha dovuto “sopportare” Massimo durante la prova creativa: con i suoi continui movimento, il ragazzo l’ha messa piuttosto in crisi. Sara Andrea merita un 5: non si capisce se abbia dimenticato un ingrediente, ma il suo buco di ciambella si è “sfaldato” all’uscita dall’abbattitore. Era troppo tardi però per rifare tutto daccapo. Un po’ sfortunata. E dire che nella prova creativa aveva dimostrato precisione, nonostante l’emozione di trovarsi di fronte a Maggie e Bianca, di cui è fan.

