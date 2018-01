LA BUSSOLA D'ORO/ Su Rai 2 il film con Dakota Blue Richards (oggi, 6 gennaio 2018)

La bussola d'oro, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Dakota Blue Richards e Nicole Kidman, alla regia Chris Weitz. La trama del film nel dettaglio.

06 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Rai 2

NEL CAST ANCHE NICOLE KIDMAN

Il film La bussola d'oro va in onda su Rai 2 oggi, sabato 6 gennaio 2018, alla ore 14,00. Una pellicola dedicata ai più piccoli che ha il titolo originale The golden Kompass. Il film è stato girato nel 2007 ed è ispirato all'omonimo libro di Philip Pullman, il primo di una trilogia. Al primo film infatti, dovevano farne seguito altri ma, visto lo scarso successo che ha avuto, il progetto si fermò a La bussola d'oro. La regia è stata curata da Chris Weitz e la casa di produzione è la New Line Cinema. La piccola protagonista, Lyra Belacqua, è stata interpretata da Dakota Blue Richards. Nel cast compaiono anche Nicole Kidman, che interpreta Marisa Coulter e Daniel Craig, che veste i panni di Lord Asriel, lo zio di Lyra. Christopher Lee, interpreta il Capo del Magisterio. Anche se La bussola d'oro non ha avuto grandi incassi al botteghino, ha ricevuto un premio Oscar per gli effetti speciali, più un'altra nomination per la scenografia. Gli fu conferito anche un premio BAFTA ed ebbe molte altre nomination a prestigiosi premi cinematografici. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA BUSSOLA D'ORO, LA TRAMA DEL FILM

Lyra Belacqua vive in un mondo in cui ogni essere umano porta con se un animaletto che è anche il suo spirito guida che, viene chiamato daimon. Il suo si chiama Pantalaimon e può assumere tante forme, anche se quella che reperisce è quella del furetto. Lyra vive in un collegio di Oxford grazie al benvolere di suo zio Asriel a cui è molto affezionata. ha un carattere ribelle ma deve fare attenzione, infatti, tutti devono sottostare al potere del Magisterium, un organo di controllo molto rigido. Un giorno Lord Asriel va a visitare Lyra e chiede all'istituto in cui lei è ospite di finanziare una spedizione al Polo Nord. Lord Asriel è ossessionato da una materia spaziale chiamata Polvere che sembrerebbe avere mistici poteri. Grazie all'intervento di Lyra, che salva dall'avvelenamento uno dei maestri, Asriel ottiene ciò che vuole. Lyra invece conosce Marisa Coulter, una donna ricca e raffinata che la porta con se in un viaggio. Prima di partire a Lyra viene affidato un curioso oggetto, sembra una bussola ma serve a distinguere chi dice la verità e chi mente. Solo che Lyra non sa come usarlo, ciononostante, si accorge ben presto che la signora Coulter non è affatto quello che sembra.

© Riproduzione Riservata.