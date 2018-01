LA NONA PORTA/ Su Rete 4 il film con Johnny Depp ed Emmanuelle Seigner (oggi, 6 gennaio 2018)

La nona porta, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Johnny Depp e Emmanuelle Seigner, alla regia Roman Polanski.

06 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST JOHNNY DEPP

Il film La nona porta va in onda su Rete 4 oggi, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 23.15. Una pellicola thriller che è stata prodotta nel 1999 grazie a una produzione tra Spagna, Francia e America. La pellicola diretta da Roman Polanski si basa su un soggetto che deriva dal romanzo scritto da Arturo Pérez-Reverte e che era intitolato il Club Dumas. Ottimo il cast di attori, tra di essi spiccano Johnny Depp e Emmanuelle Seigner. La pellicola, prodotta da un cartello di case di produzione (Artisan Entertainment, R.P. Productions, Orly Films) è stata distribuita in Italia dall’agenzia riconducibile a Vittorio Cecchi Gori. La nona porta non è un film assoggettabile alla qualifica di prima televisiva, essendo stato più volte programmato sui palinsesti italiani. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA NONA PORTA, LA TRAMA DEL FILM

La trama vede l’indagine compiuta da Dean Corso, un esperto di volumi esoterici su un libro di proprietà di Boris Balkan un ricco ed appassionato cultore di volumi antichi che vive nella città americana di New York. Corso deve porre l’attenzione sul testo Le nove porte del Regno delle Ombre, testo scritto da un esoterico veneziano poi bruciato al rogo dalla sacra inquisizione religiosa della metà del seicento. La ricerca deve tendere a scoprire quale dei tre testi esistenti sia autentico. Balkan, è in possesso di una copia e vuole che Corso si rechi in Europa per analizzare gli altri due volumi. L’esperto si trova cosi coinvolto in una sequela di avventure, egli non riesce a capire cosa succede e l’unica spiegazione sembra essere la presenza di Lucifero in persona, un diavolo che vuole attentare direttamente alla vita dell’esperto restauratore. Dean Corso si salva solamente per la presenza di una ragazza misteriosa, donna affascinante che prima riesce a fargli evitare i colpi di pistola di un misterioso sicario e poi passa la notte con l’uomo. Alla fine della trama, il mistero sarà risolto, un mistero che per un destino beffardo toccherà Corso raccogliere e non certo a Balkam, senza del quale però nulla sarebbe potuto avvenire.

