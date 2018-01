La Befana e Carmen Di Pietro/ Video, arrivano gli auguri speciali dell'ex gieffina con una poesia

Carmen Di Pietro fa i suoi auguri speciali ai fan attraverso 361magazine: in un video postato dal noto portale, l'ex gieffina declama una filastrocca dedicata a La Befana.

06 gennaio 2018 Anna Montesano

Carmen Di Pietro

Anno nuovo, passioni che rimangono per Carmen Di Pietro. Dopo l'avventura al Grande Fratello Vip 2, Carmen riprende in mano i suoi libri di poesia, rimette i suoi occhiali e via con nuove letture entusiasmanti. Dopo averci fatto ascoltare le poesie di Leopardi, Ungaretti e Quasimodo, la Di Pietro ha deciso di regalarci un nuovo video (clicca qui per vederlo) nel quale declama nel suo modo ormai inconfondibile la poesia dedicata alla Befana. "La Befana vien di notte? con le scarpe tutte rotte? col vestito alla romana? Viva viva la Befana?" è la filastrocca recitata dalla Di Pietro, tutto rigorosamente col punto di domanda.

PER L'EPIFANIA GLI AUGURI IN POESIA DI CARMEN DI PIETRO!

L'ex gieffina è ormai ben nota per queste sue declamazioni; in passato ci ha deliziano con le sue versioni di: "La cavallina storna" di Giovanni Pascoli, "Pianto antico" di Giosuè Carducci, entrambe recitate ovviamente in "forma interrogativa". La sequenza è sempre la stessa: si parte col dire il titolo della poesia, occhiali alzati al cielo e poi indossati, lettura 'originale' del testo poetico. Oggi però la Di Pietro decide di essere in tema con la giornata e fa gli auguri a tutti i suoi fan con una poesia dedicata proprio alla giornata dell'Epifania. Il tutto attraverso un video pubblicato sul portale di 361magazine, della cui web tv Carmen è spesso ospite. Un modo sicuramente originale e particolare per fare gli auguri a tutti i suoi fan che ora sono intrepida attesa della prossima declamazione.

