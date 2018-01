Luca Onestini e Ivana Mrazova fidanzati/ Ufficiale stanno insieme, la conferma a Verissimo!

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme! La conferma arriva nei giri di Valzer di Verissimo: "Sono una coppia a tutti gli effetti, presto tutte le novità".

06 gennaio 2018 Anna Montesano

Il Grande Fratello Vip 2 si è concluso da alcune settimane ormai, ma il gossip su Luca Onestini e Ivana Mrazova non accenna a spegnersi. Si amano o non si amano? Stanno insieme o sono soltanto amici? I dubbi sul rapporto che lega l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella di origine ceca continuano ma presto pare avranno fine. Ad annunciarlo è Verissimo nei giri di valzer della nuova puntata, in onda oggi su Canale 5. "Sono una coppia a tutti gli effetti, presto vi diremo di più" sono le parole del servizio, di consueto in onda alla fine di ogni puntata. Sembra quindi essere in arrivo la conferma che tutti attendono e che eliminerà ogni dubbio sul fatto che Ivana e Luca stanno insieme. D'altronde in queste settimane gli indizi non sono affatto mancati.

L'ULTIMA DEDICA DI IVANA ERA GIÀ UNA CONFERMA?

Ricordiamo che Luca e Ivana non sono stati insieme durante queste festività natalizie: la modella è partita per Praga, dove è stata insieme alla sua famiglia che da tempo non vedeva anche per la partecipazione al Grande Fratello Vip; Luca invece è rimasto in Italia, impegnatissimo tra le tante serate che lo hanno visto girare per ogni regione. L'incontro tra i due arriverà presto - Ivana esordirà come conduttrice in "50 Special" il nuovo programma di Nicola Savino su Italia 1 - e magari proprio in questi giorni arriverà l'annuncio ufficiale che confermerà la loro relazione. Se finora i due si sono dichiarati sempre e soltanto amici, i vari messaggi e dediche social sembravano dire altro. Ultima per tempo quella di Ivana che, in una storia su Instagram, sorride ma rimane in silenzio e guarda la telecamera del suo telefono mentre in sottofondo suona "Ti amo" di Umberto Tozzi.

