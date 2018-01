MACBETH/ Su Tv8 il film con Michael Fassbender e Marion Cotillard (oggi, 6 gennaio 2018)

06 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST MICHAEL FASSBENDER

Il film Macbeth va in onda su Tv8 oggi, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 21,15. Una pellicola drammatica che è stata prodotta nel 2015 grazie a una produzione congiunta tra alcune case di produzione (See-Saw Films, DMC Film, Anton Capital Entertainment) inglesi, francesi e americane. Ottima la regia affidata a Justin Kurzel, con il regista che ha rielaborato l'omonima tragedia di William Shakespeare. Buono anche il cast di attori tra di essi si evidenzia senza dubbio Michael Fassbender, con l'attore irlandese che è affiancato da Marion Cotillard. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MACBETH, LA TRAMA DEL FILM

La trama ripercorre in maniera esaustiva la vita del generale Macbeth, un graduato scozzese agli ordine del Re Duncan. La trama attenziona la vittoria di Macbeth contro gli irlandesi, e si focalizza sulla discussione di Macbeth con Bianco, discussione dalla quale i due generali sono interrotti quando appaiono tre streghe che preannunciano allo stesso Macbeth che diverrà re, lo stessa profezia viene però fatta anche a Bianco. Il generale si confida con sua moglie e la donna escogita un piano per uccidere il re e agevolare la salita al trono del marito. Il generale, nonostante le sue ritrosie si convince e uccide Duncan, viene colpito però dal rimorso e per questo motivo si affida completamente alla moglie, con la lady che cerca di far ricadere la colpa dell'assassimonio sulle guardie del Re, cercando di spostare l'attenzione sui figli del regnante. Il piano sembra procedere bene fin quando al castello arriva MacDuff un leale barone da sempre grande amico del re ucciso. MacDuff nutre dubbi sulla morte del re soprattutto per il fatto che conoscevala lealtà delle guardie, ma non li esprime, al contempo però i figli del re fuggono, e con la loro fuga contribuiscono ad esasperare i sospetti, cosa che di fatto permette a Macbeth di assumere il ruolo di Re di Scozia. Il film prosegue con il generale che capisce che il barone conosce la sua slealtà, tale sicurezza fa culminare la trama ad uno scontro all'ultimo sangue tra i due nobili. Lo scontro avviene in un atmosfera cupa e piovosa e vede Macbeth tranquillo perché le streghe che gli avevano preannunciato la salita al trono gli avevano finanche detto che non sarebbe stato ucciso da nessun uomo venuto al mondo da una donna, MacDuff era nato però in una situazione particolare essendo nato prematuro, ed è per questo motivo l'unico che poteva uccidere il re, cosa che avviene tramite una sanguinosa quanto plateale decapitazione. Alla fine il trono viene occupato dal collega di Macbeth, Bianco, un generale a cui le streghe avevano anticipato la salita al trono dopo la morte del collega.

