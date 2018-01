MANUELA ARCURI/ Ecco come "convivo" con latte e formaggi (Soliti Ignoti, Speciale Lotteria Italia)

Manuela Arcuri tra i numerosi ospiti del programma di Rai 1, Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia. Testimonial contro la violenza sulle donne, invita al rispetto e all’amore.

06 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Manuela Arcuri a Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia

L’attrice, modella e conduttrice italiana Manuela Arcuri sarà ospite nella puntata speciale del game show di Rai 1 che questa sera sarà dedicata allo svelamento dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018. Si tratta di una serata speciale non solo perché è legata all’estrazione dei biglietti, ma soprattutto perché ciascun ospite avrà l’occasione per fare del proprio meglio nel programma per dedicare parte del montepremi in palio alla maratona di Telethon che quest’oggi vede la sua serata conclusiva. La sexy attrice romana come sempre stupenda e in piena forma nello scorso mese di novembre è stata scelta come testimonial contro la violenza sulle donne in un convegno che è stato organizzato a Trani in Puglia. Una tavola rotonda in cui la showgirl ha lanciato un forte messaggio non solo ai presenti ma anche successivamente sui social invitando tutti a coltivare una cultura che punti soprattutto al rispetto e all’amore. Per la popolare attrice si tratta di due punti cardine che ogni donna deve avere ben fermi nella propria vita di coppia, non lasciandosi mai sopraffare dalle situazioni di pressione psicologica da parte dei propri compagni o mariti.

MANUELA ARCURI: “L’IMPORTANZA DI AVERE UNA ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA”

Per Manuela Arcuri si tratta di un periodo roseo della sua vita in cui ha visto realizzare tutti i suoi sogni sia nell’ambito della propria carriera che della vita privata, dopo essere diventata mamma del piccolo Mattia. Una Manuela Arcuri piena di fascino e bellezza esplosiva che in queste settimane ha confessato di aver scoperto poco tempo fa di avere un serio problema di salute. La show girl dopo essersi sottoposta ad alcuni esami per ricercare eventuali intolleranze è venuta a conoscenza di essere intollerante al lattosio, allo zucchero contenuto nel latte e in gran parte dei suoi derivati. Queste le sue parole in merito: “Di eliminare totalmente latte e formaggi, però, non ne volevo sapere, non solo perché mi piacciono molto, ma anche perché non volevo proprio rinunciare alle loro proprietà benefiche, a cominciare dall’apporto di calcio che forniscono. Quando mi prende il desiderio di una pizza o di una mozzarella, che dalle mie parti sono davvero ottime, prima del pasto assumo degli integratori di lattasi, vale a dire l’enzima mancante o parzialmente funzionante che aiuta a digerire il lattosio, che si comprano in farmacia”.

