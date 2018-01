MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI/ Protagonisti in uno show pieno di parodie, imitazioni e sketch (Verissimo)

Lo storico duo composto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi ospite nel pomeriggio a Verissimo ed in serata ai Soliti Ignoti, per promuovere il nuovo tour teatrale.

06 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Massimo Lopez

Massimo Lopez e Tullio Solenghi stanno per ripartire con il loro tour teatrale in giro per l’Italia proponendo l’esilarante spettacolo intitolato Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show. Uno show caratterizzato da tanta comicità, dalla musica del Jazz Company del maestro Gabriele Coneglio, da parodie, imitazioni, sketch e tanto altro. Una performance straordinaria che i due comici presenteranno questo pomeriggio nel salotto televisivo di Silvia Toffanin durante la consueta puntata settimanale di Verissimo e questa sera nell’appuntamento speciale dei Soliti ignoti – Speciale Lotteria Italia. Il tour partirà il 27 gennaio a Legnano presso il Teatro Galleria, il 3 febbraio arriverà a Brescia presso il Dis_Play Brixia Forum, il 13 febbraio a Pescara presso il Teatro Circus per un appuntamento bissato il giorno seguente. Il 16 marzo il tour farà tappa a Torino al Teatro Colosseo proponendo al pubblico tre serate che ormai vanno verso il tutto esaurito. Il mese di marzo verrà quindi concluso a Genova presso il Politeama Genovese anche in questo caso con ben tre appuntamenti.

METTI 5 INDIANI A TEATRO…

Recentemente Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono stati ospiti della trasmissione Che tempo che fa condotta su Rai 1 da Fabio Fazio. I due hanno rilasciato una lunga intervista nel corso della quale hanno voluto ricordare un divertente aneddoto legato ad Anna Marchesini. In particolare Solenghi ha parlato di una loro performance in teatro alquanto originale: “Una sera a teatro sentivo i due in scena ridere tanto, entro anche io e Anna, che aveva la sua mimica straordinaria- quando c’era qualcosa di imbarazzante faceva una sorta di urlo di Munch…- quella sera mi guardò, fece l’urlo e mi indicò la platea gremita del Sistina dove in quinta fila c’erano 5 indiani con il turbante e le cuffie del traduttore. Ad ogni nostra battuta c’era la risata del pubblico e successivamente il traduttore traduceva agli indiani per cui mentre iniziavamo la battuta successiva c’era la risata dei cinque indianini sotto. Non riuscivamo ad arrivare alla fine per le risate”.

