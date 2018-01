MEDICUS/ Su Rai 3 il film con Tom Payne e Stellan Skarsgard (oggi, 6 gennaio 2018)

Medicus, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Tom Payne, Stellan Skarsgard e Oliver Martinez, alla regia Philipp Stölzl. La trama del film nel dettaglio.

06 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST TOM PAYNE

Il film Medicus va in onda su Rai 3 oggi, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 20.30. Il film di produzione tedesca è stato prodotto da un cartello di case di produzione (UFA Fiction, ARD Degeto Film, Beta Cinema) ed è stato diretto da Philipp Stölzl, professionista che si è basato su un soggetto scritto dal bravo Noah Gordon. Tra gli attori del lavoro cinematografico, si evidenziano Tom Payne e Stellan Skarsgard, buona anche l'interpretazione di Oliver Martinez. Il film può essere ascritto al genere dei film di avventura a connotazione drammatica. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

MEDICUS, LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sulla pratica del medioevo che vedeva alcune persone conosciute come cerusici andare in giro per i villaggi per curare i paesani, spesso incorrendo negli strali della chiesa che li inquisiva a volte per stregoneria, condannandoli a una morte al rogo. In tale contesto, si evidenzia Robert Cole che ha il potere di sapere in anticipo se un paziente morirà per mancanza di cure. Cole è un orfano, avendo perso la madre in tenera età per un appendicite, e per questo si unisce a un cerusico itinerante che risponde al nome di Barber. Da quest'ultimo, Robert apprende i principi della medicina medievale, specializzandosi in pratiche come il salasso e l'estrazione dentaria, capisce però che non è questa la vera medicina quando lo stesso Barber rischia di rimanere cieco a causa di una cataratta, il suo amico viene curato da un medico egiziano che affascina Cole, a cui viene la voglia di diventare medico. A quel tempo purtroppo per lui la professione medica è però vietata ai cristiani che non possono frequentare per motivi religiosi la madrasa di Isfahan, in Persia. La voglia del giovane è però troppo forte e allora, sceglie di fingersi egiziano e recarsi lo stesso presso la madrasa, sottoponendosi finanche alla circoncisione. Per completare il travestimento, Rob si presenta come Jesse Ben Benjamin, e durante il viaggio fa amicizia con una conturbate donna di nome Rebecca, che è nella carovana per raggiungere l'anziano uomo a cui è stata promessa in sposa dalla famiglia di origine. Durante il viaggio la carovana viene però colpita da una tempesta di sabbia, Rob crede di essere l'ultimo sopravvissuto e arrivato presso la madrasa viene malmenato dal guardiano. Successivamente Rob viene preso sotto l'ala protettrice di un medico che ne apprezza la voglia di conoscere i crismi della medicina e lo aiuta a specializzarsi nell'arte medica. Rob si specializza nella cura della peste e aiuta a sconfiggere la malattia quando questa arriva alle porte della città, volendo però trovare un rimedio contro l'appendicite apre il cadavere di un uomo, pratica vietata che gli porta in dote la condanna a morte. Per fortuna però lo stesso Scià viene colpito da appendicite e solamente l'intervento di Rob riesce a curarlo, intervento che gli fa guadagnare la riconoscenza del regnante, e di fatto salva la vita al giovane dottore. La fine del film è dedicata al ritorno in patria di Cole, che nonostante tutto riesce a riconquistare finanche l'amore di Rebecca, con la donna che abbandona il marito pur di seguire colui che ormai aveva assunto le vesti di un filantropo, e con cui aveva avuto un figlio in virtù di un rapporto extraconiugale.

