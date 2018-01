Marina Ripa di Meana, video testamento/ L'ultima battaglia: "Potete morire in Italia"

Il di Marina Ripa di Meana fa discutere e dividere proprio come tutte le sue battaglie combattute in vita così anche in punto di morte: "Potete morire in Italia"

06 gennaio 2018 Hedda Hopper

Marina Ripa di Meana

Il video testamento di Marina Ripa di Meana non fa altro che confermare quello che questa donna è stata in grado di fare in vita. Battaglia dopo battaglia, pregiudizio dopo pregiudizio, Marina Ripa di Meana al tempo Marina Elide Punturieri, ha dato tutto in nome dei suoi ideali, nel bene e nel male. I suoi capelli rossi che lei amava spesso nascondere sotto i suoi storici cappellini, erano un vero e proprio marco che la rendevano riconoscibilissima nei salotti romani così come in tv dove spesso portava le sue battaglie e dove è stata pochi giorni fa, il 18 dicembre, ospite a La Vita in Diretta. Sempre bellissima, sempre fiera così come appare nel suo videotestamento con il quale ha lanciato la sua ultima battaglia per far capire agli italiani e ai malati terminali del nostro Paese che il suicidio in Svizzera non è l'unica via d'uscita quando ormai non c'è più niente da fare.

LA SCELTA DI AFFIDARSI A MARIA ANTONIETTA FAINA COSCIONI

Marina Ripa di Meana si è spenta a 76 anni nella sua casa, con le persone che amava, e proprio lei aveva rivelato loro che questo sarebbe stato l'ultimo suo Natale in vita. Il male che ha combattuto con forza per bene sedici anni alla fine si era impossessato del suo corpo e anche le piccole azioni quotidiana le procuravano dolore. Proprio mentre sapeva che presto sarebbe andata incontro alla sua morte Marina Ripa di Meana ha pensato ad un video testamento da lasciare ai posteri e con il quale dare un'altra chance ai malati terminali come lei. Proprio per questo aveva contattato Maria Antonietta Faina Coscioni, moglie di Luca Coscioni con il quale ha combattuto, fianco a fianco, la sua battaglia per la ricerca sulle cellule staminali embrionali.

LE SUE DICHIARAZIONI E IL VIDEO INTEGRALE

E' toccato proprio a lei raccogliere le ultime volontà di Marina Ripa di Meana e leggere il suo testamento in un video che ieri sera è stato diffuso dal TG5 e pubblicato su Radio Radicale. Nella lunga lettera Marina Ripa di Meana detta le sue ultime volontà e confida di aver pensato al suicidio assistito in Svizzera ma che parlando con la Coscioni ha scelto la sedazione palliativa profonda continuata: "È con Maria Antonietta Farina Coscioni che voglio lanciare questo messaggio, questo mio ultimo tratto: per dire che anche a casa propria, o in un ospedale, con un tumore, una persona deve sapere che può scegliere di tornare alla terra senza ulteriori e inutili sofferenze. Fallo sapere, fatelo sapere". Ecco il video integrale:

