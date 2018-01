NEW IN TOWN - UNA SINGLE IN CARRIERA/ Su Rai 1 il film con Renée Zellweger (oggi, 6 gennaio 2018)

New in town - Una single in carriera, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Renée Zellweger, Harry Connick Jr., Siobhan Fallon, alla regia Jonas Elmer. Il dettaglio

06 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 1

NEL CAST RENEE' ZELLWEGER

Il film New in town - Una single in carriera va in onda su Rai 1 oggi, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 23.35. Una commedia sentimentale che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2009 da Peter Safran, Darryl Taja e Tracey E. Edmonds, la direzione è stata affidata a Jonas Elmer mentre nel cast troviamo Renée Zellweger, Harry Connick Jr., Siobhan Fallon, J.K. Simmons, Frances Conroy, Wayne Nicklas, Mike O'Brien, Ferron Guerreiro, Barbara James Smith, Robert Small, Hilary Carroll, Nancy Drake. Il titolo in lingua originale è New in Town. Nel cast spiccano in particolar modo i nomi dei protagonisti. Nei panni della bella Lucy Hill troviamo l'eclettica e talentuosa Renée Zellweger nota al pubblico soprattutto grazie all'interpretazione di Bridget Jones in ben tre capitoli della saga dal 2001 al 2016 (Il diario di Bridget Jones, Che pasticcio Bridget Jones! Bridget Jones's Baby), ma vista anche in Jerry Maguire (1996), White Oleander (2002), Chicago (2002) e Miss Potter (2006). Il protagonista maschile ha il volto del cantante e attore americano Harry Connick Jr. noto non solo per la partecipazione a numerosi film ma anche per i successi musicali. Ha infatti realizzato la colonna sonora di Harry, ti presento Sally nel 1989. Ha preso parte a film di successo come Copycat - Omicidi in serie (1995) e P.S. I love you (2007). Nei panni dei co-protagonisti troviamo invece Siobhan Fallon (Forrest Gump nel 1994, Funny Games neò 2007, Il cacciatore di ex nel 2010) e J. K. Simmons (trilogia di Spider-Man dal 2002 al 2007. Law & Order - I due volti della giustizia dal 1994 al 2010, The Closer dal 2005 al 2012). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

NEW IN TOWN - UNA SINGLE IN CARRIERA, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra le vicende di Lucy Hill, una donna d'affari di Miami, bella, ambiziosa e soddisfatta della propria vita nella città della Florida. Il destino sembra però mettersi in mezzo per portarla lontana dal proprio ideale, nello specifico, in una piccola città del Minnesota, New Ulm. Lì la donna avrà il compito lavorativo di ristrutturare uno stabilimento alimentare ormai sull'orlo del decadimento. L'impresa non è affatto facile. New Ulm è infatti terribilmente diversa da ciò a cui Lucy era abituata e che amava, è fredda, sperduta nel nulla e abitata da persone gentili, ma un po' troppo grezze per i gusti della donna. Col tempo però, Lucy comincia ad abituarsi alla nuova atmosfera, all'ospitalità degli abitanti, soprattutto dell'affascinante Ted, e sarà sempre meno convinta di preferire Miami e quando i suoi superiori le daranno l'ordine di chiudere lo stabilimento in ristrutturazione Lucy farà il possibile per non togliere alla gente di New Ulm la loro principale fonte di reddito, alleandosi con loro e dando nuova vita alla fabbrica. In questo film dai buoni sentimenti, la magistrale interpretazione di Renée Zellweger ci dona una storia divertente e dalla forte morale, contro i pregiudizi e chi vuole speculare sulla vita altrui.

