NICOLAS SARKOZY/ Marito di Carla Bruni: "E' un papà affettuoso, ma se mi tradisce lo uccido" (Verissimo)

Carla Bruni è stata ospite di Silvia Toffanin e ha raccontato il suo amore per l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che ha definito un papà affettuoso e un uomo pieno di forza.

06 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Carla Bruni e Silvia Toffanin

Carla Bruni, ospite di Verissimo, ha raccontato a tutto tondo delle curiosità sul marito Nicolas Sarkozy, ex presidente della Francia e che ora si sta godendo il merito riposo accanto alla moglie e coccolando la sua famiglia. Infatti, la Bruni sul politico francese ha detto: “E’ un papà affettuosissimo. Quando ho conosciuto i suoi figli e ho visto il rapporto che avevano con il padre mi sono detta ‘quest’uomo devo sposarlo assolutamente’. Ai microfoni della leader indiscussa del sabato pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset, la Bruni ha detto quelle che secondo lei sono delle caratteristiche molto importanti in Sarkozy e cioè il fatto che sia un uomo pieno di energia e forza. Ha anche aggiunto una frase molto divertente e cioè di essere pronta a fare un gesto folle qualora Nicolas decidesse di tradirla. “Se mio marito mi tradisce lo ammazzo” sono state le sue parole. Insomma, Nicolas Sarkozy sembra un uomo molto fortunato ad avere a fianco la bella cantante italiana che alcuni anni fa ha anche dichiarato di aver cambiato fede politica proprio per amore del marito. Nel maggio del 2011, affermò: "Anzitutto, io sono sarkozista. Sono ultra-sarkozista. Non sono più assolutamente, assolutamente di sinistra”.

LA SCHEDA DI NICOLAS SARKOZY, MARITO DI CARLA BRUNI

Nicolas Sarkozy è diventato presidente della Repubblica francese nel 2007, battendo la candidata di sinistra Segolene Royale. Precedentemente aveva avuto ruoli importanti sotto la presidenza di Jacques Chirac. Dal 2005 e 2007 è stato Ministro degli interni, preoccupandosi degli scontri delle balieu delle periferie. Dal 2002 al 2005 è stato Ministro dell'economia e delle finanze in due governi Raffarin. Dal 2004 al 2007 è stato anche presidente del partito Ump, incarico che fu costretto a lasciare dopo l'elezione a presidente della Repubblica. Sarkozy è stato anche elettro quattro volte all’assemblea nazionale, dal 1988 al 2002. Dal 1983 al 2002 è stato sindaco di Neully-sur-Seine e la sua ascesa in politica si deve al 1976, quando aderisce al partito di Chirac. Nel 2012 si è candidato alle elezioni per guidare nuovamente la Francia ma è stato sconfitto da François Hollande. Nel 2016 ha tentato nuovamente di diventare presidente della Repubblica ma, stavolta, è stato battuto da Fillon alle primarie e così ha deciso di ritirarsi dal mondo della politica e rinunciare a candidarsi nello scorso marzo 2017.

NOTTI DI PASSIONE CON CARLA BRUNI

Non solo politica nella vita dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Infatti, l’uomo vive un amore passionale con la moglie Carla Bruni, la quale ha recentemente fatto delle dichiarazioni veramente piccanti sul suo rapporto col marito Nicolas. Infatti, la Bruni ha detto di avere ancora dei rapporti sessuali fantastici con Sarkozy. “Sono ancora molto attratta da lui. Spero che, dopo dieci anni, sia lo stesso anche per lui”. Secondo l’ex top model e cantante, i due vivono ancora con molta intensità il loro rapporto ma il legame è fondato anche su altro. Infatti, la bella sorella di Valeria Bruni Tedeschi ha confessato come il fuoco e la passione possano portare alla distruzione se non sono accompagnati da altre doti. Carla Bruni e Nicolas Sarkozy si sono sposati nel 2008, dopo che l’uomo vinse la presidenziale francesi. Nicolas aveva già contratto altri vincoli matrimoniali e aveva avuto dei figli con le sue precedenti moglie. Con Carla Bruni è diventato padre di Giulia, che oggi ha sei anni e non è escluso che, prima o poi, la bella modella di Versace possa farci delle sorprese.

