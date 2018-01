Oroscopo 2018/ Paolo Fox, previsioni oggi 6 gennaio: svolta positiva per Leone e Vergine

Paolo Fox, oroscopo di oggi 6 Gennaio 2018, tutte le previsioni: svolta positiva per il Leone, cresce anche la Vergine. In un momento difficile il Capricorno. Quale è il segno più fortunato?

06 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo 2018, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 6 GENNAIO 2018

Ora è il momento di andare ad analizzare da vicino i segni zodiacali dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto come tutti i giorni la sua rubrica Latte e Stelle. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete e Acquario. Epifania particolare per il segno dell'Ariete che adesso sta vivendo un rapporto di coppia non nel massimo della sua sensualità. Si potrebbe identificare nel partner la causa dell'incertezza e si potrebbe pensare, siccome ci sono delle crisi relazionali ed emozionali, che non ci sia la giusta comprensione. Molti Ariete devono sciogliere una matassa che si è ingarbugliata negli ultimi mesi e gennaio è un mese che comporta rallentamenti. Da fine mese ci sarà un recupero ma adesso bisogna essere un po' cauti. Piano piano si recupera per quanto riguarda l'Acquario. L'amore può consolare. Bisogna recuperare un po' di stabilità. Le coppie formate da lungo tempo devono rivedere i propri ruoli.

SVOLTA LEONE: SEGNI IN CRESCITA

Voltiamo pagina e andiamo a vedere da vicino i segni zodiacali in crescita seguendo quanto raccontato nell'oroscopo da Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele per la giornata di oggi, sabato 6 gennaio 2018. I Gemelli si sono lasciati alle spalle il peggio che ormai è davvero un lontano ricordo. La giornata di domenica sarà ancora migliore di oggi, andando quindi alla ricerca della felicità che davvero manca da molto tempo. Il Leone ha vissuto dei conflitti e non si è sentito amato nel lavoro e in famiglia. Ora però ci sono molte nuove speranze e la forza per reagire dopo un momento che era stato di grande crisi. La Luna tocca il segno della Vergine e ora si deve andare avanti in maniera molto positiva. Sarà un anno interessante soprattutto per chi vuole un figlio, può arrivare però solo se lo si cerca con insistenza. Interessante il fine settimana per chiarire delle situazioni che sembravano essere in bilico.

PESCI IN DIFFICOLTÀ: TOP E FLOP

Partiamo dai top e flop nell'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato come tutti i giorni all'emittente radiofonica LatteMiele. Per i Pesci sarà una giornata piuttosto ombrosa. Si sta lavorando a qualche progetto e cercando di studiare nuove strategie, ma non è un momento molto positivo. Recupera l'Acquario con l'amore che può consolare e regalare diverse emozioni in queste giornate. Nonostante questo chi vive una coppia da diverso tempo rischia di dover rivedere i ruoli. Conferme in arrivo per il Capricorno che potrebbe trovarsi a revisionare alcune situazioni complicate. In amore le cose dovrebbero andare meglio con alcune situazioni ufficiose che potrebbero diventare ufficiali. Il Sagittario deve assolutamente evitare di ritrovarsi a parlare, forse sarebbe meglio rinviare tutto alla prossima settimana quando ci saranno più sicurezze anche per affrontare gli altri.

