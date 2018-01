PAOLO FOX/ Nuove polemiche in arrivo? (Soliti Ignoti, Speciale Lotteria Italia)

Il noto astrologo e personaggio televisivo Paolo Fox dopo lo sfogo televisivo a I Fatti Vostri, ritorna protagonista su Rai 1 nella puntata speciale dei Soliti Ignoti.

06 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Paolo Fox

Tanto spettacolo, divertimento e previsioni astrologiche nella puntata speciale dei Soliti Ignoti condotta da Amadeus sul Primo Canale Rai e dedicata alle estrazioni milionarie della Lotteria Italia. Infatti, nella corposa lista degli ospiti che interverranno in diretta spicca anche il nome dell’astrologo Paolo Fox, punta di diamante del programma I Fatti Vostri. Tuttavia proprio in questi ultimi giorni nel corso di una puntata della trasmissione in onda su Rai 2, Paolo Fox si è lasciato andare ad un nuovo sfogo televisivo per i mancati ringraziamenti ricevuti per l’ottimo riscontro auditel ottenuto dal suo tradizionale oroscopo di inizio anno. Queste le parole del famoso astrologo: “Vi posso dire grazie? A me non l'hanno detto, ma io lo dico a voi. Grazie, grazie per gli ascolti del primo, perché eravate veramente tanti, è stato un record per la rete. Ho ricevuto da parte vostra tanto affetto”. Una frecciatina raccolta dal buon Umberto Broccoli che ha cercato di gettare acqua sul fuoco evidenziando: “Il ringraziamento c’è anche da parte nostra”.

LA CARRIERA

Paolo Fox è un astrologo e personaggio televisivo ormai da tantissimi anni presente nelle case degli italiani con i suoi attesi oroscopi. Nato a Roma il 7 febbraio del 1961, Paolo Fox ha iniziato ad occuparsi di astrologia ‘multimediale’ verso la fine degli anni Novanta. Infatti, è da questo periodo che incomincia a proporre il proprio oroscopo sui mass media: in televisione alla Rai e alla radio su diversi emittenti come LatteMiele e Radio DeeJay. L’esordio televisivo è avvenuto per la precisione nel 1997 durante il programma Per tutta la vita, dando così il via ad una collaborazione che andrà avanti per quattro edizioni di fila. Dal 1998 al 2000 Paolo Fox è stato protagonista anche nell’ambito del programma In bocca al lupo condotto da Carlo Conti ed Amadeus nell’ultima edizione, mentre dal 2002 fa capolino nella trasmissioni dirette da Michele Guardì, Piazza Grande, I Fatti Vostri, Oroscopo in famiglia, San Valentino in Famiglia, Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia. Nel 2014 ha anche recitato nel film Ma tu di che segno 6? Diretto da Neri Parenti.

