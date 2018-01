Romanzo Famigliare/ Al via su Rai1 la nuova fiction con Vittoria Puccini e Guido Caprino

Francesca Archibugi firma un ritratto profondo e senza veli di una Livorno pronta a fare da sfondo ad una storia "famigliare" che sicuramente porterà a casa un altro successo per Rai1

06 gennaio 2018 Hedda Hopper

Vittoria Puccini

Romanzo Famigliare è qualcosa di veramente nuovo o la solita saga a cui Rai1 ci ha abituato in questi anni? Abbiamo avuto molte famiglie finite sotto la lente nel prime time della rete ammiraglia Rai non ultima la famiglia Morra de La Strada di Casa che ha conquistato milioni di italiani. Sarà lo stesso anche in questo caso? Francesca Archibugi, famosa regista cinematografica, ha voluto firmare Romanzo Famigliare, una storia personale che la stessa Livorno le ha sussurrato quasi a voler diventare protagonista di una serialità sempre più incentrata sulla provincia. Vittoria Puccini, Guido Caprino e Giancarlo Giannini sono chiamati a fare il resto, a prestare anima e corpo ad una nuova avventura che prenderà il via proprio il prossimo 8 gennaio su Rai1 e che ci terrà compagnia per qualche settimana.

UN ROMANZO OTTOCENTESCO A VENATURE CONTEMPORANEE

Al centro del racconto non ci saranno solo Livorno e le sue bellezze ma anche la storia "famigliare" dei Liegi. Un patriarca da cui la figlia è scappata sedici anni prima e che adesso è pronto ad accoglierla con la figlia e una nipote al seguito. Un romanzo ottocentesco ma contemporaneo e quasi violento nella sua voglia di legame e di appartenenza che Vittoria Puccini ha interpretato al meglio dando vita alla sua Emma. Proprio lei tornerà a Livorno 16 anni dopo con la sua famiglia e cercherà di portare agli antichi splendori la casa famiglia Liegi che la madre aveva creato dal nulla e che era caduta in disgrazia dopo la morte della donna. Un percorso a ritroso, come spesso accade in queste storie, che sicuramente porteranno Emma a scontrarsi con i fantasmi del passato senza dimenticare il suo presente e il suo futuro visto che la figlia si scoprirà incinta proprio come fece sua madre alla sua età.

