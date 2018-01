SIMONA VENTURA, BETTARINI E IL FIGLIO NICOLÒ/ Super Simo alla conduzione di Temptation Island Vip? (Verissimo)

Simona Ventura, indicata da più parti come la presentatrice di Temptation Island Vip, è ospite nel salotto della Toffanin assieme all’ex marito Bettarini e al loro figlio Nicolò.

06 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Simona Ventura e il figlio Nicolò Bettarini

In questo sabato di Epifania ritorna l’appuntamento con il rotocalco televisivo di Canale 5, Verissimo. La splendida padrona di casa, Silvia Toffanin, darà il benvenuto nel proprio esclusivo salotto televisivo a tanti volti noti tra cui la conduttrice Simona Ventura assieme all’ex marito e calciatore Stefano Bettarini ed al loro figlio Nicolò. Non è il primo appuntamento mediatico in cui appaiono i tre contemporaneamente. Infatti nello scorso mese di Novembre, Super Simo, Betta e Nicolò erano stati ospiti ad una puntata del Maurizio Costanzo Show rilasciando una lunga intervista in cui sono stati affrontate diverse tematiche ed in particolare il loro rapporto attuale. La Ventura ha avuto modo di sottolineare come le divergenze siano state appianate anche e soprattutto per il bene dei figli, principali vittime di queste separazioni: “Si è sempre genitori, anche quando non c'è più l'amore... All'inizio non è facile, prevale l'istinto, la voglia di farla pagare all'altro. Ma con il tempo ci si rende conto come le vere vittime di queste separazioni siano i figli, che soffrono la situazione e non ne sono la causa”.

ALLA CONDUZIONE DI TEMPTATION ISLAND VIP?

Simona Ventura negli ultimi anni ha stretto un sodalizio artistico con Mediaset ritrovandosi ad essere protagonista di una edizione del reality L’Isola dei famosi per poi condurre la trasmissione Selfie – Nessuno è perfetto. Dopo numerosi rumors che la volevano alla guida dell’Isola dei famosi e del Grande Fratello, sembra che i tempi siano maturati per rivedere la Super Simo Nazionale alla guida di un reality. A far capire che qualcosa bolle in pentola è stata la stessa conduttrice televisiva che in questi giorni ha pubblicato sui social, un post celebrativo sul suo 2017 artistico aggiungendovi un commento sibillino: “Nel 2017 abbiamo seminato.. e nel 2018 raccoglieremo! Buon anno a tutti!! A quelli che mi vogliono bene.. e a quelli che no!”. Una serie di indizi che portano a considerare alquanto probabile la possibilità di una Simona Ventura alla conduzione dell’edizione del reality estivo di Canale 5, Temptation Island. Di certo il programma non verrà affidato a Filippo Bisciglia come lui stesso ha annunciato durante una diretta social con i propri fans.

