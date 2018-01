Shaila Gatta e Jonathan Gerlo stanno insieme/ È amore tra la velina e il ballerino, entrambi ex di Amici

Shaila Gatta e Jonathan Gerlo stanno insieme. È amore tra la velina di Striscia La Notizia e il ballerino, entrambi ex di Amici di Maria De Filippi.

06 gennaio 2018 Anna Montesano

Shaila Gatta e Jonathan Gerlo

Se dal punto di vista lavorativo il 2017 è stato per Shaila Gatta ricco di soddisfazioni, dal punto di vista amoroso lo è stato ancora di più. La ballerina, nuova velina di Striscia La Notizia, è fidanzata e innamoratissima di un ragazzo che i fan di Amici di Maria De Filippi ricorderanno senza ombra di dubbio. Lui è Jonathan Gerlo, ballerino che abbiamo conosciuto nella scuola di Amici così come Shaila. Entrambi infatti si sono fatti conoscere dal pubblico italiano nel corso della partecipazione al talent di Canale 5, seppur in due edizioni diverse. L'amore non è infatti nato tra i banchi di scuola ma successivamente. Oggi entrambi sono impegnatissimi tra tv e tour musicali ma non manca il tempo di stare insieme.

SHAILA E JONATHAN: "ECCO COME CI SIAMO CONOSCIUTI"

Shaila Gatta, in un’intervista a Nuovo Tv di qualche tempo fa, ha infatti svelato: "Ci vediamo spesso nel weekend, anche perché sono gelosa. Presto andremo in vacanza a Ibiza e Formentera. Poi a Los Angeles e a New York per il mio compleanno". La danzatrice, oggi velina di Striscia La Notizia, ha inoltre svelato al settimanale qualche dettaglio su come si sono conosciuti: "Quando l’ho visto la prima volta ero fidanzata. Poi ci è capitato di incontrarci di nuovo e io ero ormai single. Non ci siamo più lasciati. Lui mi coccola, mi fa sentire donna: non mi era mai capitata una cosa del genere prima". Shaila e Jonathan sono innamoratissimi e a palesarlo sono anche gli scatti social della coppia che palesano una grande passione.

