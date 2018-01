Speciale Lotteria Italia 2018/ Biglietti vincenti? Diretta su I soliti Ignoti, niente Affari Tuoi: ecco perchè

Questa sera la trasmissione legata all'estrazione della Lotteria Italia 2018 non sarà più Affari tuoi, ma I soliti ignoti, con la conduzione di Amadeus

06 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Dita incrociate per molti italiani questa sera davanti al televisore in attesa di scoprire se avranno vinto uno dei premi speciali della Lotteria Italia 2018. Dagli schermi di Rai 1 verranno comunicati i cinque biglietti di prima categoria e per scoprire a chi andrà il premio più ghiotto, da ben 5 milioni di euro, ci sarà una partita speciale tra dei concorrenti vip a I soliti ignoti. Quest’anno, infatti, sarà la trasmissione di Amadeus a essere abbinata all’estrazione della Lotteria Italia. Una scelta che interrompe la tradizionale serata dell’Epifania di Affari tuoi con Flavio Insinna. Quest’anno il game show dei pacchi non è andato in onda dopo il Tg1, lasciando invece spazio al ritorno de I soliti ignoti, che è stato capace di conquistare il pubblico durante il periodo primaverile per tornare quindi anche dopo l’estate, sostituendo quindi proprio Affari tuoi, che la Rai aveva deciso di “abbandonare” dopo un calo di ascolti. Ci fu poi il caso Flavio Insinna, con Striscia la notizia che mandò in onda delle registrazioni audio, effettuate nello studio del programma, nella quali si sentiva il popolare conduttore insultare alcuni concorrenti. Insomma, impossibile pensare che a settembre Affari tuoi potesse tornare in onda, visto anche il successo che nel frattempo aveva riscosso I soliti ignoti.

SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2018 CON I SOLITI IGNOTI

E così la Rai ha deciso di associare questa trasmissione all’estrazione della Lotteria Italia. Tra l’altro il programma di Amadeus è stato scelto, giusto prima di Natale, per chiudere la maratona di Telethon in prima serata su Rai 1. Una scelta azzeccata, se si pensa che la prima rete è stata la più seguita dai telespettatori, battendo la concorrenza di Canale 5 e di Music, il programma di Paolo Bonolis. Probabile che anche stasera Rai 1 vinca la gara degli ascolti, in attesa di scoprire quale biglietto sarà il vincitore di ben 5 milioni di euro.

