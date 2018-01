UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni puntate dal 8 al 12 gennaio 2018: Diego svela a tutti il suo male

Un posto al sole, anticipazioni delle puntate dal 8 al 12 gennaio: Diego svelerà a tutti i suoi problemi e il suo male, creando sorpresa. Niko invece non vuole tornare sui libri a studiare.

06 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Un posto al sole, anticipazioni 8-12

La soap opera Un posto al sole tornerà in onda su Rai Tre la prossima settimana con diverse situazioni rimaste in sospeso e pronte a prendere nuovi sviluppi. Diego sta vivendo un momento molto complicato e pare deciso a dire a tutti della sua malattia. Otello chiederà invece un sacrificio non da poco a Filippo che potrebbe decidere di investire una somma importante per lui. Guido continuerà ad essere diviso tra Mariella e Cinzia, respingendo al gelosia della prima e apprezzando la spensieratezza della seconda. Il padre di Niko proverà a spingerlo verso un ritorno allo studio, il ragazzo però non appare molto convinto e ha tanti progetti da portare avanti che però non condivide col suo genitore. Tante storie come sempre in questa serie si intrecceranno dando vita anche a colpi di scena abbastanza interessanti. Staremo a vedere quali saranno le sensazioni del pubblico che di certo sui social network esprimerà i suoi pareri.

DOVE ERAVAMO RIMASTI

L'ultima puntata andata in onda ieri di Un posto al sole ci ha regalato diverse sorprese. Sicuramente la più grande ha riguardato Vittorio che sembra definitivamente aver cambiato idea su Anita e pare anche che tra loro potrebbe scoppiare l'amore. La donna è stata determinante per lui perché ha cambiato le sorti del processo a Luca Grimaldi. Quest'ultimo senza di lei non sarebbe mai uscito dal carcere con Vittorio che però è sempre e comunque stato dalla sua parte anche rischiando di sbilanciarsi anche in maniera evidente e prendendo dei rischi. Intanto Salvo invece ha continuato le sue azioni poco chiare verso la famiglia di Gaetano. Il suo piano è quello di cercare di rapire Sofia. Sono diverse le cose che però sono rimaste aperte in merito alla puntata in questione con delle conseguenze che potrebbero essere anche assai complicate e difficili da accettare. Vedremo se alcune di queste si chiariranno la prossima settimana.

