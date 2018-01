Una Vita, anticipazioni / Puntata 6 gennaio: Ursula strangola Guadalupe

Una Vita, anticipazioni e trame: dove eravano rimasti? Ecco cosa succederà nel nuovo appuntamento di questo pomeriggio, la tragica fine di Guadalupe per mano di Ursula.

06 gennaio 2018 Valentina Gambino

Una Vita

Anche oggi pomeriggio, gli amici di Acacias 38 torneranno puntualmente con le spinose dinamiche di Una Vita, in onda su Canale 5. Cosa è successo e cosa invece accadrà? Scopriamolo in dettaglio grazie alle dettagliate anticipazioni della trama dell’appuntamento che verrà trasmesso questo pomeriggio subito dopo il TG dell’ora di pranzo. Nella puntata di ieri, Teresa si è resa perfettamente conto delle problematiche di Cayetana, totalmente intrappolata nella sua follia. La donna a questo punto, ha provato anche a chiedere di far annullare la sua esecuzione. Nel frattempo Mauro, dopo aver scoperto che Cayetana non è stata giustiziata a dovere, si scontra molto pesantemente con la maestra. Trini cerca di spingere Celia a lottare per riavere suo marito al suo fianco ecco perché, organizza una cena di proposito. Felipe però, afferma di non poter tornare a casa mettendo in mezzo delle scuse di lavoro. Guadalupe poi, sotto esplicita richiesta di Fabiana, si reca in ospedale da Cayetana per dirle che Manuela lascerà in pace German. Al suo arrivo però, la donna in preda al delirio le confida che i due non sono mai arrivati a Cuba…

Trame Una Vita, le anticipazioni del 6 gennaio

Dopo avervi fatto un riassunto di ciò che è successo ieri durante Una Vita, scopriamo le anticipazioni del nuovo appuntamento di oggi, sabato 6 gennaio 2018. Celia vuole riconquistare Felipe in ogni modo. Ecco perché decide di prepararsi con un abito molto sensuale in grado di farlo capitolare. Lui pare gradire ma poi, si incontra con la sua amante e si dimentica di avere l’impegno per cena. Rientrando in casa, non solo respinge le avances di Celia ma le dà anche della poco di buono. Nel frattempo Pablo cerca di fare la pace con la madre e quindi manda Casilda a cercarla. Guadalupe però non si trova proprio da nessuna parte e nessuno sa che è andata in ospedale a trovare Cayetana. Proprio quest’ultima, in preda ad una nuova serie di deliri le confessa che Manuela e German sono morti per mano di Ursula. La disperata fioraia, girovagando sconvolta per Acacias, scopre Ursula al parco e si reca da lei. Faccia a faccia la minaccia con delle cesoie. La burbera strega però, riesce a toglierle le armi e dopo averle descritto in dettaglio l’omicidio, la strangola senza alcuna pietà.

