Uomini e Donne/ Anticipazioni: Barbara De Santi diventa conduttrice su Sky! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Barbara De Santi diventa conduttrice! L'ex dama condurrà un programma tutto suo su Sky: tutti i dettagli.

06 gennaio 2018 Anna Montesano

Barbara De Santi, Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne e, in particolar modo, del trono Over ricorderanno sicuramente Barbara De Santi. È stata una delle dame più note e discusse del programma di Canale 5 e una delle prime "nemiche" di Gemma Galgani, con la quale ci sono stati in studio molti scontri. Da alcuni anni ormai la dama ha lasciato il programma, dedicandosi all'insegnamento e a tanti progetti che oggi l'hanno portata a realizzare un vero e proprio sogno. Barbara sta infatti per fare il suo esordio come conduttrice. Ad annunciarlo è proprio l'ex dama di Uomini e Donne attraverso la sua pagina Facebook, dove scrive: "Appuntamento a fine gennaio su Sky Class Moda. Da Uomini e Donne a conduttrice di un programma tutto mio. Vi aspetto".

GRANDE TRAGUARDO PER BARBARA DE SANTI: I COMPLIMENTI DEI FAN

Una grandissima notizia per la De Santi oltre che per i suoi tanti fan, che si sono complimentati con lei per il grande traguardo raggiunto. "Davvero tanti auguri e complimenti per essere riuscita ad andare oltre Uomini e Donne, non come qualcuno che non sa viverne senza! - scrive un utente, commentando la notizia e lanciando una frecciatina proprio a Gemma. Viene infatti poi espressa la speranza - Una cosa sola mi piacerebbe tanto,che tu potessi avere ancora un faccia-faccia con quell'esemplare di donna che non sa cosa sia il rispetto per se stessa.....un bel faccia-faccia con Gemma!!!!". Questo momento arriverà un giorno? Barbara non ci pensa e anzi è pronta ad intraprendere questa nuova ed importante avventura che la proietterà sul piccolo schermo e di fronte a tanti telespettatori pronti a seguirla!

