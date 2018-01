Uomini e Donne/ Anticipazioni, Paolo Crivellin non ha scelto e fa una proposta-choc! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Paolo Crivelli non ha scelto: il tronista fa una proposta "indecente" ad Angela Caloisi e Marianna Acierno!

06 gennaio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Chi sperava che nella nuova registrazione di Uomini e Donne arrivasse finalmente la scelta di Paolo Crivellin è sicuramente rimasto deluso scoprendo che non è andata così. La scorsa settimana, sia Angela Caloisi che Marianna Acierno hanno deciso di lasciare lo studio e nella nuova registrazione nessuna delle due vi ha fatto ritorno. Se l'intenzione di Paolo era quindi quella di scegliere ne è stato impossibilitato dalla loro assenza. La situazione è tuttavia differente: Paolo ribadisce di avere ancora necessità di fare chiarezza nei suoi sentimenti, motivo per il quale lancia in studio un'inaspettata proposta. Chiede alla redazione, qualora le sue corteggiatrici accettassero, di trascorrere un paio di giorni con loro in una bellissima villa.

PAOLO SORPRENDE TUTTI: "DUE GIORNI IN VILLA CON ENTRAMBE"

Ma la vera sorpresa è il fatto che il tronista chiede di trascorrere questo tempo contemporaneamente con Angela e Marianna: quando lui starà con la Caloisi, Marianna potrà vedere tutto attraverso uno schermo e viceversa. Una proposta azzardata che in studio scatena qualche perplessità. Intanto, con un passo indietro, scopriamo anche che il tronista ha chiesto di poter mandare una lettera ad Angela dove le confessa di essersi sentito solo dopo la sua eliminazione e di averla quindi pensata spesso. Sia Angela che Marianna sono già state messe al corrente della proposta fatta da Paolo Crivellin, riguardante quindi i due giorni da trascorrere insieme in villa che serviranno a lui per fare una volta per tutte chiarezza nei suoi sentimenti. Sia Angela che Marianna sono tuttavia titubanti: solo nei prossimi giorni scopriremo se le due corteggiatrici hanno accettato o meno.

© Riproduzione Riservata.