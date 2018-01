VERISSIMO/ Ospiti Carla Bruni, Niccolò Bettarini e Carlo Verdone in studio (Anticipazioni 6 gennaio)

Verissimo, anticipazioni puntata 6 gennaio: Carla Bruni, Niccolò Bettarini, Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Ricky Memphis e Maurizio Mattioli ospiti di Silvia Toffanin.

06 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Verissimo

Dopo la pausa natalizia, oggi, sabato 6 gennaio, alle 16.10 su canale 5, torna l’appuntamento settimanale con Verissimo. Silvia Toffanin apre il nuovo anno con una puntata ricca di super ospiti che si racconteranno tra carriera e vita privata. L’ospite più attesa della puntata è sicuramente Carla Bruni, ex top model ed oggi moglie dell’ex presidente della Francia, Nicolas Sarkozy. La Bruni parlerà della sua carriera ma anche della vita accanto ad un uomo importante come il marito. Nello studio di Verissimo arriveranno poi Carlo Verdone e l’ex concorrente del Grande Fratello Ilenia Pastorelli, insieme al cinema con il film "Benedetta follia". Venerdì 12 gennaio, in prima serata su canale 5, debutterà la nuova fiction di canale 5 “Immaturi”. Silvia Toffanin incontrerà Ricky Memphis e Maurizio Mattioli, nel cast della nuova fiction Mediaset. A Verissimo arriverà poi Massimo Lopez, e per la sua prima intervista televisiva Niccolò Bettarini, primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini.

VERISSIMO, L’INTERVISTA A CARLA BRUNI E NICCOLO’ BETTARINI

Per la prima volta, nello studio di Verissimo, arriverà la bellissima Carla Bruni. L’ex top model, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha parlato del rapporto con il marito Nicolas Sarkozy: “se mio marito mi tradisce lo ammazzo” – ha dichiarato la Bruni che ha poi aggiunto – “Sono molto innamorata. Nicolas mi protegge e sostiene. E’ un papà affettuosissimo. Quando ho conosciuto i suoi figli e ho visto il rapporto che avevano con il padre mi sono detta ‘questo uomo devo sposarlo assolutamente’. Lui è pieno di energia e forza”. Sulla morte del fratello, scomparso a soli 40 anni per Aids, ha detto: “è un dolore che non passa. Quando è morto mio fratello ero molto preoccupata per mia madre, perché credo che non ci possa essere di peggio per una mamma. Ma lei ha una forza vitale incredibile”. Anche Niccolò Bettarini ha messo piede per la prima volta nello studio di Verissimo. Il giovane figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini ha parlato della ritrovata armonia dei genitori: ‘Finalmente sembra che il giorno della reunion sia arrivato. Io e i miei fratelli siamo molto felici”.

