Ascolti TV/ Lotteria Italia 2018 batte Adriano Celentano con Rock Economy: Amadeus fa meglio di Flavio Insinna

Ascolti TV sabato 6 gennaio 2018, ecco le proposte della serata di ieri, chi ha vinto e chi invece ha regalato alla rete un sonoro flop? Bene la Lotteria, tiepido Celentano...

07 gennaio 2018 Valentina Gambino

Ascolti TV

Quale proposta televisiva ha vinto gli ascolti TV della giornata di ieri? Andiamo ad esaminare in dettaglio cosa è successo nel corso della serata di sabato 6 gennaio 2018. L’ultimo giorno dedicato alle festività natalizie, ha visto trionfare I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia andato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Il programma condotto da Amadeus che ha avuto modo anche di offrire i numeri dei biglietti vincenti, si è portato a casa 4.886.000 spettatori pari al 21.2% di share (battendo gli ascolti dello scorso anno di Flavio Insinna). Su Canale 5 la replica di Rock Economy non è andata bene come invece si pensava. Ed infatti, lo spettacolo con protagonista Adriano Celentano ha raccolto davanti allo schermo solo 3.401.000 spettatori pari al 14.6% di share. Del resto, le proposte televisive in replica (tranne esempi come Il Commissario Montalbano), non ottengono mai il successo della prima volta. Ieri però, Mediaset cercava di trionfare anche per il compleanno di Celentano che ha spento 80 candeline. A seguire, le altre proposte della serata e gli ascolti in dettaglio.

Gli ascolti TV della serata, tutti i dati

Proseguiamo con Rai2 dove la pellicola dal titolo Alice in Wonderland ha concluso la sua serata con 1.396.000 spettatori pari al 5.8% di share. Film anche su Italia 1 con la messa in onda di Garfield – Il Film che ha ottenuto 998.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Medicus ha avuto modo d’interessare 1.437.000 spettatori pari ad una share del 6%. Su Rete4 Planet Heart II – Le Meraviglie della Natura ha concluso la sua serata con 514.000 spettatori con il 2.2% di share. Su La7 L’Ispettore Barnaby ha registrato 437.000 spettatori con una share del 2.3%. Su Tv8 Macbeth ha raccolto davanti lo schermo 185.000 spettatori con lo 0.8%. Sul Nove Basta Guardare il Cielo ha ottenuto invece, 235.00 spettatori e l’1%. Per quanto riguarda le altre fasce orarie, segnaliamo Striscia la Notizia che pare sognarsi gli ascolti di un tempo ed infatti, ha concluso con una media di 3.890.000 spettatori e una share del 16.4%. Benino anche Techetechetè su Rai 1 con 3.479.000 spettatori (18.2%).

