BATMAN/ Su Italia 1 il film con Michael Keaton e Jack Nicholson (oggi, 7 gennaio 2018)

Batman, il film in pnda su Italia 1 oggi, domenica 7 gennaio 2018. Nel cast: Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger, alla regia Tim Burton. La trama del film nel dettaglio.

07 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantastico nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST MICHAEL KEATON

Batman, il film in onda su italia 1 oggi, domenica 7 gennaio 2018 alle ore 13.45. Una pellicola d'azione e fantastica che è stata tratta dall'omomina serie a fumetti. Si tratta della prima pellicola cinematografica prodotta dalla Warner Bros e dedicata al personaggio di Batman. Il film, ha riscosso un successo strepitoso superando ogni record d'incassi ed aggiudicandosi numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Diversi mesì dopo la distribuzione al cinema del film, è stata prodotta una serie di cartoni animati ispirati alla trama dell'opera diretta da Tim Burton. I personaggi principali del film sono stati interpretati da Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle e Billy Dee Williams. La colonna sonora è stata curata dalla celebre star internazionale Prince e da Danny Elfman, compositore americano e fedele collaboratore di Tim Burton in molti dei suoi successi cinematografici. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BATMAN, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

La città di Gotham è investita da un onda anomala di criminalità che in gran parte è riconducibile al noto boss Carl Grissom. Nel frattempo, un misterioso uomo mascherato noto come Batman, inizia a collaborare con la giustizia, seminando il panico tra i criminali della città. Le maggiori testate giornalistiche cittadine cercano in tutti i modi di scoprire la vera identità del uomo pipistrello. Ad indagare su Batman sono Alexnader Knox e la bella Vicki Vale, affascinante giornalista d'assalto che poco tempo dopo il suo arrivo a Gotham inizia a frequentare il miliardario Bruce Wayne (il vero Batman). L'unico a conoscere la verità circa la doppia vita del signor Wayne è il suo domestico e maggiordomo Alfred Pennyworth. In seguito ad uno scontro ai vertici della criminalità organizzata di Gotham, Carl Grissom viene ucciso per mano di Jack Napier. Quest'ultimo è sopravvissuto ad una terribile aggressione in cui il suo volto è stato completamente sfigurato. Napier, che assume il nome di Jocker, ha intenzione di avvelenare l'intera città di Gotham rilasciando un gas esilarante che in poco tempo uccide chiunque lo inali. Jocker, che nel frattempo si è follemente infatuato di Vicki Vale, tenta di rapire la donna ma Batman riesce a salvarla e, dopo una folle corsa a bordo della sua batmobile, le consegna alcuni documenti top secret che svelano come annientare l'attacco chimico ideato da Jocker. Come se non bastasse, quest'ultimo si rivela essere l'assasino dei genitori di Bruce, uccisi d'avanti ai suoi occhi quando era solo una bambino.

