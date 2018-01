COSTANINO DELLA GHERARDESCA/ In viaggio con quattro spose su Rai Due (Domenica In, 7 gennaio)

Costantino della Gherardesca sarà ospite a Domenica In condotto da Benedetta e Cristina Parodi e sicuramente parlerà del programma sulle spose in onda su Rai Due.

07 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Costantino Della Gherardesca sarà uno degli ospiti di Domenica In e, sicuramente, il conduttore di punta di Rai Due avrà modo di raccontare il nuovo programma che lo vede protagonista e cioè Le Spose di Costantino, in onda a partire dal 11 gennaio. In questa nuova trasmissione, Gherardesca sarà in giro per alcuni dei luoghi più belli del mondo con delle spose tra cui Elisabetta Canalis, Valeria Marini, Eleonora Giorgi, Paola Ferrari. La coppia è chiamata ad affrontare le difficoltà della vita quotidiana nel paese che li sta ospitando e sarà curioso vedere il conduttore alle prese con questa nuova avventura, dopo aver guidato 6 edizioni di Pechino Express. Il viaggio di Costantino e della sua sposa sarà molto emozionante e ben lontana dalle atmosfere di resort a cinque stelle dato che una volta giunti sul posto dovranno prendere il posto di una coppia locale, assumendone la vita e i modi di fare. Ad esempio al villaggio con Paola Ferrari ha indossato anche la corona di un Nanà, re di 32 villaggi e in quel ruolo si troverà a dirimere una delicata questione coniugale. Nel ghetto di Kingston, Elisabetta Canalis e Costantino hanno trovato ospitalità in una casa con il tetto in lamiera e hanno gestito un cook shop.

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA, SCOPRIAMO CHI È

Costantino della Gherardesca ha iniziato a prendere parte al mondo della televisione nel corso degli anni 2000, come opinionista nella trasmissione di Piero Chiambretti e trasmesso da Rai Due. Nel 2002 ha iniziato a collaborare con Dagospia e ha preso parte a Prontochiambretti con una rubrica sul pensiero dei giovani. Nello stesso anno ha partecipato come lettere dei tarocchi in Markettp-Tutto fa brodo. Collabora, nel frattempo, con alcune testate come Rolling Stone ed è stato inviato per Galatea su Rai Due. Dal 2008 su Rolling Stone cura la rubrica Alternative Tv che tratta di musica e televisione. Nel 2009 ha partecipato al Chiambretti Night mentre nel 2012 ha affiancato Eva Riccobono nella trasmissione Eva su Rai Due. Nel 2012, in coppia con il nipote Gherardo D’Aragona, ha preso parte alla prima storica edizione di Pechino Express condotta da Emanuele Filiberto, diventandone il conduttore a partire dall’anno successivo. Nel 2015 conduce Hair su Real Time. Sempre per il secondo canale di Viale Mazzini ha condotto Boss in incognito e nel 2017 è diventato opinionista per Sbandati sostituendo Gigi e Ross alla conduzione di quattro puntate tra fine marzo e i primi di aprile.

